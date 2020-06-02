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02 Haziran 2020 Salı 11:24:00 - Güncelleme:02 Haziran 2020 Salı 11:24:00

Fas'ta Kovid-19'a karşı topyekün mücadele etkili sonuç getirdi

Kaynak: AA

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Fas, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı başlattığı sağlık seferberliğiyle ülkede başarılı sonuçlar elde ediyor.

Fas, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı başlattığı sağlık seferberliğiyle ülkede başarılı sonuçlar elde ediyor.

Ülkedeki vaka sayıları gözle görünür bir şekilde düşerken, 20 Mart tarihinde ilan edilen "sağlık alanında olağanüstü hal" kapsamında alınan tedbirlerin olumlu sonuç verdiği görülüyor.

Kovid-19 hastalığına yakalanan 8 bin kişinin üçte ikisi, tedavisi tamamlanarak sağlığına kavuştu.

Ramazan Bayramı sonrasında normalleşme sürecinin başladığı ülkede, sağlık alanında olağanüstü halin 10 Haziran'da sona ereceği açıklandı.

Hayatını kaybeden insan sayısının neredeyse sıfıra indiği Fas'ta sağlık çalışanlarının yanı sıra birçok kesim Kovid-19'la mücadelede görev yapıyor.

Farklı meslek grupları virüsle mücadele ediyor

Ülkede temizlik işçileri, virüsle mücadelede ön safta olan meslek grupları arasında öne çıktı. Düşük bir ücretle çalışan bu kişiler, Kovid-19 tehlikesine rağmen özellikle hastaneleri titizlikle dezenfekte ederek virüsle mücadele etti.

Hastanelerin yanı sıra, sağlık çalışanlarının kaldıkları otellerde ve izinli restoranlarda yemek çıkarılmaya devam ederken, mutfak çalışanları kritik bir rol üstlendi.

Fas'ta medya çalışanları da gerek Kovid-19 hakkında halkı bilinçlendirmek anlamında, gerek salgın hastalığa yakalanan ve vefat edenlere ilişkin yayınlarla görevlerini yerine getirdi.

Bağış kampanyası

Fas'ta halka destek amacıyla başlatılan yardım kampanyasıyla, toplumun ekonomik açıdan zor durumda bulunan ve Kovid-19'dan etkilenen kesimine yardım edildi.

Ülkede mart ayının ortasında başlatılan yardım kampanyası büyük bir rağbet görürken toplamda 10 milyon Fas dirhemi (yaklaşık 1 milyon dolar) toplandı.

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan son açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı vaka sayısı 7 bin 833, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 205 olarak açıklandı.

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