Fas'ta İsrail zulmü protesto edildi
Kaynak: AA
Fas'ta, İsrail'in Gazze'ye dayattığı açlığın son bulması talebiyle gösteri düzenlendi.
Fas'ta yüzlerce kişi, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne dayattığı açlığa son verilmesi talebiyle gösteri düzenledi.
Filistin'i Destekleme Fas Cephesi ve Filistin için Ulusal Eylem Grubunun çağrısıyla Fas'ın Miknas kentinde, İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana bombardıman ve abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne destek yürüyüşü yapıldı.
Gösteride Filistin halkına destek sloganları atan Faslılar, İsrail'in Gazze halkına dayattığı açlığın son bulmasını talep etti.
Uluslararası toplumun Gazze'ye yönelik saldırıları durdurmak için İsrail'e baskı kurma acizliğine tepki gösteren göstericiler, İsrail aleyhinde çeşitli sloganlar attı.
Faslı göstericiler, yürüyüşleri boyunca ellerinde taşıdıkları boş tabak ve tencereleri çalarak Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına dayatılan açlığa dikkati çekti.
- Austin ile Kihara telefonda görüştü
- Netanyahu ile Gallant arasında tansiyon yükseldi... İsrail'de hükümet çatlağı
- Rusya, savaşın gölgesinde seçime gidiyor
- Ukrayna ordusu Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırdı
- İşgalci İsrail, Filistinlilerin zeytinlerini de yok etti
- Çin'de restorandaki patlama 7 can aldı