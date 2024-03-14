Fas'ta İsrail zulmü protesto edildi

Fas'ta yüzlerce kişi, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne dayattığı açlığa son verilmesi talebiyle gösteri düzenledi.

Filistin'i Destekleme Fas Cephesi ve Filistin için Ulusal Eylem Grubunun çağrısıyla Fas'ın Miknas kentinde, İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana bombardıman ve abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne destek yürüyüşü yapıldı.

Gösteride Filistin halkına destek sloganları atan Faslılar, İsrail'in Gazze halkına dayattığı açlığın son bulmasını talep etti.

Uluslararası toplumun Gazze'ye yönelik saldırıları durdurmak için İsrail'e baskı kurma acizliğine tepki gösteren göstericiler, İsrail aleyhinde çeşitli sloganlar attı.

Faslı göstericiler, yürüyüşleri boyunca ellerinde taşıdıkları boş tabak ve tencereleri çalarak Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına dayatılan açlığa dikkati çekti.