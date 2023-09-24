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Fas'ta depreme hamile yakalanan kadın, 4 gün sonra bebeğini kucağına aldı
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24 Eylül 2023 Pazar 22:06:00 - Güncelleme:24 Eylül 2023 Pazar 22:06:00

Fas'ta depreme hamile yakalanan kadın, 4 gün sonra bebeğini kucağına aldı

Kaynak: AA

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Fas'ta 8 Eylül'de meydana gelen depremden sağ kurtulan Fatıma Leşker (38) 4 gün sonra bir kız çocuğu dünyaya getirdi

Şişava kentine bağlı Igarman köyünde yaşayan 6 çocuk annesi Leşker, depremde yıkılan evinin enkazından köylüler tarafından çıkarıldı.

Leşker'in eşi Muhammed Bilhabib, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşinin deprem meydana geldiğinde 9 aylık hamile olduğunu ve eşi için çok endişelendiğini söyledi.

Enkazdan çıkarıldıktan sonra hayırseverlerin kendilerini Marakeş'e götürdüğünü aktaran Bilhabib, eşinin burada 4 gün sonra bir kız çocuğu dünyaya getirdiğini kaydetti.

Çocukları ve yeni doğan bebekleriyle çadırda yaşadıklarını anlatan Bilhabib, kış ayının yaklaşması nedeniyle barınacak yere ihtiyaç duyduklarını belirtti.

FAS'TA 7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Fas'ta 8 Eylül gecesi merkez üssü Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Resmi makamların açıklamalarında, bölgedeki nüfusun üçte ikisine tekabül eden 2,8 milyon kişinin depremden etkilendiği, yıkılan evlerin sayısının yaklaşık 60 bin olup, bunların yüzde 32'sinin tamamen, diğerlerinin ise kısmen yıkıldığı duyurulmuştu.

Fas İçişleri Bakanlığı, son verilere göre, depremde can kaybının 2 bin 946, yaralı sayısının 6 bin 125 olduğunu açıklamıştı.

Etiketler : fas deprem fas deprem
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