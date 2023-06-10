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10 Haziran 2023 Cumartesi 21:42:00 - Güncelleme:10 Haziran 2023 Cumartesi 21:42:00

Fas'ta çekimleri yapılan "Gladyatör 2" filminin 6 oyuncusu, sette meydana gelen bir patlama sonucu yaralandı

Kaynak: AA

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Fas'ta çekimleri yapılan "Gladyatör 2" filminin 6 oyuncusu, sette meydana gelen bir patlama sonucu yaralandı.

The Sun Gazetesi'nin haberine göre, filmin çekimleri sırasında özel efektlerin kullanıldığı bir sahnede patlama yaşandı.

Patlamada filmin 6 oyuncusu yaralanırken oyuncuların hayati tehlikesinin bulunmadığı ve tedavilerinin yapıldığı belirtildi.

Yapımcı şirket Paramount, konuya dair yaptığı açıklamada, "Gladyatör 2" filminin setinde bir dublör sahnesi çekilirken, birkaç ekip üyesinin hayati tehlike oluşturmayan yaralanmalara maruz kaldığı bir kaza meydana geldi." bilgisini paylaştı.

Açıklamada, "Alanda güvenlik ve sağlık ekipleri, oyuncuların tedavisi için hızlıca hareket edebildi. Hepsinin durumu iyi ve tedavileri devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

Patlamanın nedenine ilişkin incelemeler devam ederken set alanındaki bir gaz borusunun patlamış olabileceğinden şüphelenildiği kaydedildi.

Etiketler : gladyatör fas gladyatör2
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