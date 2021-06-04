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04 Haziran 2021 Cuma 08:00:00 - Güncelleme:04 Haziran 2021 Cuma 08:00:00

Fas ile İspanya arasındaki diplomatik kriz derinleşiyor: Adaları geri alma zamanı geldi

Kaynak: AA

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Fas ile İspanya arasındaki diplomatik kriz devam ediyor. Fas'ta muhalefetteki İstiklal Partisi, İspanya idaresindeki kent ve adaları geri alma zamanının geldiğini belirtti.

Fas'ta muhalefetteki İstiklal Partisi, İspanya idaresindeki Ceuta (Sebte), Melilla ve Akdeniz'de işgal altındaki adaları geri alma zamanının geldiğini belirtti.

İspanya'nın, ayrılıkçı Polisario Cephesi Genel Sekreteri İbrahim Gali'yi ülkeye kabul etmesiyle Rabat-Madrid arasında patlak veren diplomatik kriz devam ediyor.

İstiklal Partisi Meclis Grubu Başkanı Nureddin Midyan, Fakih Tatvani Kurumu'nun düzenlediği sanal sempozyumda yaptığı konuşmada, İspanya'nın Gali'yi ülkeye kabul ederek düşmanlığını açıkça gösterdiğini ve bu pozisyonunu düzeltmesi gerektiğini söyledi. Midyan, İspanya'nın, Fas'la olan ilişkilerini ve politikasını gözden geçirmesi ve Batı Sahra üzerindeki Fas egemenliğini tanıması gerektiğini ifade etti.

"İstiklal Partisi olarak Ceuta, Melilla kentleri ile bu kentlere bağlı adalar ve Chafarinas (Caferiyye) Adalarını geri alma zamanının geldiğini düşünüyoruz." diyen Midyan, bu konuları gündeme getirmek gerektiğini vurguladı.

Midyan, İspanya'nın Ceuta'ya geçen Faslılara karşı kullandığı şiddeti ve insanlık dışı muameleyi kındı. "Bu göçmenler, başka bir yere değil kendi ülke topraklarına girmiştir." diyen Midyan, İspanya'nın bu topraklar üzerindeki varlığını "işgal" olarak nitelendirdi.

- İSPANYA İLE FAS ARASINDAKİ DİPLOMATİK KRİZ

Batı Sahra meselesinden dolayı son dönemlerde ciddi gerginliklere sahne olan İspanya-Fas ilişkileri, İspanya'daki sol koalisyon hükümetinin 22 Nisan'da ayrılıkçı Polisario Cephesi Genel Sekreteri İbrahim Gali'yi, yakalandığı Kovid-19'dan dolayı tedavi görmesi için gizlice ülkeye getirip Logrono kentindeki bir hastaneye kaldırmasıyla diplomatik krize dönüşmüştü.

İki ülke arasındaki diplomatik kriz, Gali'nin İspanya'ya gelişi ve ardından Fas'tan İspanya'ya doğru düzensiz göçmen akınıyla daha da derinleşmişti.

Faslı göçmenlerin 17 Mayıs'ta saat 02.00'de başlattıkları ve Fas yönetiminin göz yumduğu düzensiz göç akınıyla Ceuta kentinin kuzey (Benzu) ve güney (Tarajal sahili) sınırlarından yüzerek ya da yürüyerek iki günde 8 binden fazla kişi İspanya'ya geçmişti.

Etiketler : İspanya FAS ADALAR
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