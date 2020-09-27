Fas Başbakanı: Başkenti Kudüs olan bir Filistin devleti kurulmadan kalıcı barış sağlanamaz
Kaynak: AA
Filistin halkının haklarına saldırının Fas'ın kırmızı çizgisi olduğunu her fırsatta söyleyen Fas Başbakanı Saadeddin Osmani BM 75. Genel Kuruluna gönderdiği video mesajda da, başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulmadan Orta Doğu'da adil ve kalıcı barışın sağlanamayacağını belirtti.
Osmani, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl internet üzerinden yapılan Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kuruluna video mesaj ile hitap etti.
"Başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulmadan Orta Doğu'da adil ve kalıcı barış sağlanamaz" diyen Osmani, Filistin sorununun çözüme kavuşmamasının ve Orta Doğu'da barış sürecinin yeniden başlatılmamasının Fas için derin endişe kaynağı olduğunu vurguladı.
Osmani, Filistin toprakları olan işgal altındaki Kudüs ve Batı Şeria'da işgalci İsrail'in aldığı tek taraflı tüm kararların Fas tarafından reddedildiğini belirterek tek taraflı kararların "bölgede gerginliği ve istikrarsızlığı derinleştireceğini" kaydetti.
Libya konusuna da değinen Osmani, Libya krizinin siyasi yollarla çözülmesi gerektiğini vurguladı.
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