VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Visco'dan asgari ücret uygulamasına geçilmesi çağrısı
YKS'ye ikameti dışında girecek depremzedelere ulaşım ve barınma desteği
Kosova: Sırbistan'la varılan anlaşmayla ülkedeki gerginlik giderilecek
Dünya liderlerinden, Başkan Erdoğan'a tebrik telefonu
Giresunspor'da Serginho kadro dışı bırakıldı
Farklı partiye oy veren hemşireye hakaret eden doktor açığa alındı
31 Mayıs 2023 Çarşamba 21:04:00 - Güncelleme:31 Mayıs 2023 Çarşamba 21:04:00

Farklı partiye oy veren hemşireye hakaret eden doktor açığa alındı

Kaynak: AA

ABONE OL

Şanlıurfa'da farklı partiye oy verdiği gerekçesiyle sağlık çalışanını tehdit edip hakarette bulunduğu ileri sürülen aile hekimi ile sağlık çalışanı eşi açığa alındı.

Eyyübiye ilçesindeki bir aile sağlığı merkezinde görev yapan hemşire T.B. ile aynı merkezde görevli aile hekimi İ.Ö. ve sağlık çalışanı eşi A.Ö. arasında siyasi görüş nedeniyle tartışma yaşandı.

Tartışma sırasında, hemşire T.B'ye, "Bu sağlık ocağında seni çalıştırmayız, git bu sağlık ocağından." dediği ve hakaret içeren ifadeler kullandığı iddia edilen doktor İ.Ö, çevredekilerin araya girmesiyle olay yerinden uzaklaştırıldı.

Hemşire T.B'nin şikayeti üzerine İl Sağlık Müdürlüğünce konuyla ilgili başlatılan soruşturma sonucu aile hekimi İ.Ö. ile eşi A.Ö. açığa alındı.

Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğindeki "İdeolojik veya siyasi amaçlarla kurumların huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmak, boykot, işgal, kamu hizmetlerinin yürütülmesini engelleme, iş yavaşlatma ve grev gibi eylemlere katılmak veya bu amaçlarla toplu olarak göreve gelmemek, bunları tahrik ve teşvik etmek veya yardımda bulunmak" hükmü uyarınca, doktor ve eşinin sözleşmelerinin 2 ay süreyle askıya alındığı, ayrıca bu kişiler hakkında adli soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Etiketler : Şanlıurfa Eyyübiye ilçesi hemşireye hakaret
Aşk kısa sürdü

Aşk kısa sürdü
Restoranlardaki fiyatlar uçmuş

Restoranlardaki fiyatlar uçmuş
Tan ikiledi

Tan ikiledi
Ekranları özledim

Ekranları özledim
Milan 1 yaşında

Milan 1 yaşında
Her yer aynı Melis

Her yer aynı Melis
Vizyona geri sayım

Vizyona geri sayım
Küslük bitti

Küslük bitti
Merve Dizdar Cannes Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı

Merve Dizdar Cannes Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX