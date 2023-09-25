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Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınları sürüyor
25 Eylül 2023 Pazartesi 12:00:00 - Güncelleme:25 Eylül 2023 Pazartesi 12:00:00

Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınları sürüyor

Kaynak: AA

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İsrail polisinin korumasındaki onlarca fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Fanatik Yahudiler 24-25 Eylül tarihlerini kapsayan "Yom Kippur Bayramı" bahanesiyle Aksa'ya baskınlarını sürdürüyor.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, onlarca fanatik Yahudi, sabah saatlerinden itibaren gruplar halinde İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

İsrail polisi, baskın sırasında Mescid-i Aksa'nın avlusunda bir Filistinliyi gözaltına aldı.

YOM KİPPUR BAYRAMI'NDA "AKSA'YA BASKIN" ÇAĞRILARI

Fanatik Yahudi gruplar, "Yom Kippur Bayramı" münasebetiyle Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınların yoğunlaştırılması çağrısında bulundu.

İsrail'de milyonlarca Yahudi, 24-25 Eylül tarihlerinde, Yahudilerce en kutsal dini bayram olan ve "Kefaret Günü" anlamına gelen "Yom Kippur"u kutluyor.

Yahudi yerleşimciler dini bayramlarının olduğu dönemlerde Mescid-i Aksa'ya baskınlarını artıyor.

Dün de 317 fanatik Yahudi, gruplar halinde İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Ancak Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor. Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini vurguluyor.

Etiketler : mescidi aksa yahudi baskın doğu kudüs
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