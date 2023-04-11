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11 Nisan 2023 Salı 11:15:00 - Güncelleme:11 Nisan 2023 Salı 11:15:00

Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınları devam ediyor

Kaynak: AA

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İsrail polisi korumasındaki onlarca fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Fanatik Yahudiler, 5-13 Nisan tarihlerini kapsayan Hamursuz (Pesah) Bayramı nedeniyle Aksa'ya baskınlarını sürdürüyor.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, baskın öncesi çok sayıda İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın çeşitli bölgelerinde konuşlandı, bir kısmı da Kıble Mescidi'nin çatısına çıktı.

Fanatik Yahudiler İsrail polisinin koruması altında Meğaribe Kapısı'ndan Harem-i Şerif'e girdi.

İsrail güçleri ayrıca 50 yaş altı Filistinlilerin sabah namazı için Aksa'ya girişine engel oldu. Onlarca Filistinli sabah namazını dışarıda, Harem-i Şerif'in kapılarının yakınında eda etti.

Fanatik Yahudilerin baskını sırasında Aksa'da bulunan Filistinliler tekbir getirerek baskını protesto etti.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, dün ve önceki gün 2 bin 500'e yakın fanatik Yahudi'nin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediğini duyurmuştu.

İsrail polisinin geçen hafta iki gece üst üste Mescid-i Aksa'daki Müslümanlara orantısız güç kullanarak ses bombası, plastik mermi ve coplarla müdahale etmesi, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da tansiyonu yükseltmişti.

HAMURSUZ BAYRAMI'NDA "AKSA'YA BASKIN" ÇAĞRILARI

Fanatik Yahudiler, 5-13 Nisan'daki Hamursuz Bayramı sırasında Aksa'ya yönelik baskın çağrılarını artırmıştı.

Bu dönemde baskın bekleyen Filistinliler ise ramazan ayında Müslümanlara Mescid-i Aksa'da itikaf çağrısında bulunmuştu.

Fanatik Yahudi 15 haham da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'e mektup yazarak, Yahudi yerleşimcilerin Hamursuz Bayramı'nda Mescid-i Aksa'da kurban kesmeleri için izin verilmesini istemiş, kurban kesmeyi başaranlara 5 bin 500 dolar değerinde ödül verilmesini önermişti.

Etiketler : fanatik yahudi mescidi aksa baskın

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