VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Emekli maaşı ve kıdem tazminatıyla ilgili kritik açıklama
Azerbaycan: Ermenistan silahlı kuvvetleri personeli Karabağ'dan Ermenistan'a geçecek
Dışişleri Bakanlığından Türkiye ile Litvanya arasındaki siyasi istişarelere yönelik açıklama
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, Uluslararası Uzay Kongresi'ne katılacak
Başkan Erdoğan'ın yarın Nahçıvan'a gitmesi öngörülüyor
Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya "Yom Kippur" baskını
24 Eylül 2023 Pazar 14:00:00 - Güncelleme:24 Eylül 2023 Pazar 14:00:00

Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya "Yom Kippur" baskını

Kaynak: AA

ABONE OL

İsrail polisinin korumasındaki fanatik Yahudiler, "Yom Kippur Bayramı" bahanesiyle işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, 317 fanatik Yahudi'nin Mescid-i Aksa'ya sabah saatlerinden itibaren gruplar halinde İsrail polisinin koruması altında baskın düzenlediği belirtildi.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail polisi, baskın sırasında Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde kontrol noktaları oluşturdu ve Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girişine müsaade etmedi.

Fanatik Yahudilerin bir kısmı da Mescid-i Aksa'nın kapıları önünde ayin düzenledi.

İsrail'de milyonlarca Yahudi, 24-25 Eylül tarihlerinde, Yahudilerce en kutsal dini bayram olan ve "Kefaret Günü" anlamına gelen "Yom Kippur"u kutluyor.

Yahudi yerleşimciler dini bayramlarının olduğu dönemlerde Mescid-i Aksa'ya baskınlarını artıyor.

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Ancak Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor. Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini vurguluyor.

Etiketler : doğu kudüs mescidi aksa yom kippur bayramı yahudi israil
Tamer Karadağlı'ya övgü yağdırdı

Tamer Karadağlı'ya övgü yağdırdı
Klipte İbrahim Erkal'ın kıyafetleri kullanıldı

Klipte İbrahim Erkal'ın kıyafetleri kullanıldı
Rekor peşinde

Rekor peşinde
Üçüncü kez şampiyon olmak için gidiyor

Üçüncü kez şampiyon olmak için gidiyor
Gemileri yakacak

Gemileri yakacak
Yeni projeye yeni kıyafetler

Yeni projeye yeni kıyafetler
Şaşırtan itiraf: Saçlarını haftada bir yıkıyor

Şaşırtan itiraf: Saçlarını haftada bir yıkıyor
Yeni şarkı heyecanı

Yeni şarkı heyecanı
Ceyda Düvenci çekimlerde fenalaştı

Ceyda Düvenci çekimlerde fenalaştı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX