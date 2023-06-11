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11 Haziran 2023 Pazar 10:45:00 - Güncelleme:11 Haziran 2023 Pazar 10:45:00

Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın

Kaynak: AA

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İsrail polisi eşliğindeki onlarca fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre fanatik Yahudiler, çok sayıda İsrail polisinin koruması altında Aksa'nın Meğaribe Kapısı'ndan Harem-i Şerif'e girdi.

Fanatik Yahudiler, baskın sırasında Mescid-i Aksa'nın avlusunda ayin düzenledi.

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Ancak Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor.

Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini vurguluyor.

İSRAİL GÜÇLERİ 9 FİLİSTİNLİYİ GÖZALTINA ALDI

Öte yandan, İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli noktalarında ve Doğu Kudüs'te toplam 9 Filistinliyi gözaltına aldığını duyurdu.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yayımlanan haberde de İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın birçok bölgesinde ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltılarını sürdürdüğü belirtildi.

Beytüllahim kentinde Nuh Teysir Hamemira (16) ile Muhammed Nadir (18), işgal altındaki Doğu Kudüs'ün El-İsaviyye beldesinde Muhammed Yadir Derviş'in yanı sıra Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine bağlı Yabud beldesinde de 3 Filistinli evlerine düzenlenen baskın sonrası gözaltına alındı.

İsrail güçleri ayrıca 3 Filistinliyi de Batı Şeria'nın çeşitli noktalarında gözaltına aldı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli suçlamalarla Filistinlileri gözaltına alıyor. Baskınlara tepki gösteren bölge sakini Filistinliler ile İsrail askerleri arasında zaman zaman olaylar çıkıyor.

Etiketler : mescidi aksa filistin fanatik yahudi baskın
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