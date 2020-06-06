Facebook'tan Trump hamlesi: İçerik politikaları gözden geçirilecek
Facebook, ABD Başkanı Trump'ın paylaşımlarına gelen tepkiler üzerine 'içerik politikalarını' gözden geçireceğini açıkladı.
Facebook Üst Yöneticisi Zuckerberg, ABD Başkanı Donald Trump'ın tartışmalı sosyal medya paylaşımları konusunda şirketin ''nötr'' tutum sergileyeceği açıklamasına gelen tepkiler üzerine, sosyal medyanın içerik politikalarını gözden geçireceğini bildirdi.
Facebook Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg, Zuckerberg, Facebook hesabından ''Birçoğunuzun Başkan'ın geçen haftaki paylaşımlarına bir tür uyarı koymamız gerektiğini düşündüğünün farkındayım. İçerik ihlallerini (sayfadan) kaldırma ya da bırakma konusundaki seçenekleri gözden geçireceğiz'' açıklamasında bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump'ın George Floyd'un polis şiddeti sonrası hayatını kaybetmesinin ardından başlayan protestolara ilişkin, ''Yağma başladığı zaman silahlar patlamaya başlar'' paylaşımına Twitter kısıtlama getirmişti.
Facebook ise herhangi bir adım atmamış, Zuckerberg kendi çalışanları dahil çok sayıda kişiden tepki toplamıştı.
Mark Zuckerberg, bu konuda Twitter'dan farklı düşündüklerini belirterek, "Facebook'un insanların sosyal medyada söyledikleri her şey hakkında yargıç rolünde olmaması gerektiğini düşünüyorum" değerlendirmesinde bulunmuştu.
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