VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye ithal ediyordu, yerli olarak üretildi! Bakan Varank: Gördüğümde çok etkilendim
Başkan Erdoğan müjdeyi verdi
"Kılıçdaroğlu'nu görünce televizyonu kapatıyorum"
İngiltere'den rakiplerimizi kızdıracak karar
Selçuk Bayraktar'dan 'uçan otomobil' açıklaması!
Resmen gövde gösterisi yaptılar
Kritik bölgede omuz omuza!
Taliban, Rusya'dan yardım istedi!
Komşu sınırı 'çelik'ten duvar!
Kıbrıs'ta en gerçekçi çözüm iki ayrı devlete dayalı
ABD'de sel... 10 kişi öldü, 31 kişi kayboldu
"Daha fazla Afgan alınmasına karşıyım"
Sosyal medyanın kahramanı oldu
357 Türk vatandaşını Afganistan'dan tahliye eden THY uçağı İstanbul'a ulaştı
Direnişten ilk zafer! Taliban'dan 3 bölgeyi geri aldılar
Biden tahliye için yardım istemeye hazırlanıyor
Kocaeli'de düğün zehir oldu: 28 kişi hastaneye kaldırıldı
Muğla'da vahşet: Para vermeyen annesini öldürdü
Jeanine Anez hapishanede intihar girişiminde bulundu
Konya'da feci kaza... 3 genç öldü
Hepsi vuruldu
Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den sağanak uyarısı
24 saatte orayı terk ederiz
"Namuzsuzların sınırı yoktur"
19 Ağustos 2021 Perşembe 18:49:00 - Güncelleme:19 Ağustos 2021 Perşembe 18:49:00

Facebook'tan sanal ofis uygulaması

ABONE OL

Facebook, kullanıcıların sanal bir ofiste birlikte çalışmasını sağlayacak Oculus Quest 2 sanal gerçeklik başlığı uygulamasını tanıttı.

Facebook'un Oculus blokunda yaptığı açıklamada, Mac ve Windows masaüstü uygulaması sayesinde kullanıcıların gerçek masalarını ve iş bilgisayarlarını sanal ortama taşıyabilecekleri, toplantılar sırasında not alabilecekleri, dosyalarını sanal gerçekliğe taşıyabilecekleri ve ekran paylaşımı yapabilecekleri belirtildi.

Açıklamaya göre uygulama, gelişmiş avatarlar ve diğer kullanıcıların sesini sanal odadaki yerlerine göre ayarlayan uzamsal ses teknolojisiyle sanal toplantıları gerçeğe daha yakın hale getirmeyi hedefliyor.

"AYNI ODADA BULUNUYORMUŞ GİBİ BİR ARADA OLMA HİSSİ"

Horizon Workrooms uygulaması, sanal gerçeklik başlığı bulunmayan kullanıcıların sanal toplantıya video konferans yoluyla katılmasına da olanak tanıyor.

Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg, CBS kanalına yaptığı açıklamada, Horizon Workrooms uygulamasının kullanıcılara "aynı odada bulunuyormuş gibi bir arada olma hissi" verdiğini söyledi.

"YENİ NESİL İNTERNETİN BİR PARÇASI "

Zuckerberg, uygulamanın, ortaokul yıllarından beri yaratmak istediği, insanların oyun oynarken ya da araştırma yaparken birlikteymiş gibi hissedebilecekleri, "Metaverse" adlı "yeni nesil internetin" bir parçası olduğunu belirtti.

Zuckerberg, "Metaverse"yi, "cep telefonlarımızdan ya da ekranımızdan bakabileceğimiz değil, parçası olabileceğimiz, içine girebileceğimiz bir internet" olarak tanımladı.

Etiketler : facebook Oculus bloku Zuckerberg
Çukurova ekibi sette

Çukurova ekibi sette
Camdaki Kız için geri sayım

Camdaki Kız için geri sayım
Modada Hadise çıkacak

Modada Hadise çıkacak
Oyuncu Mesut Akusta beyin kanaması geçirdi

Oyuncu Mesut Akusta beyin kanaması geçirdi
Dalkılıç ve Akbaş'ı kaçırtan soru

Dalkılıç ve Akbaş'ı kaçırtan soru
Polis olacak

Polis olacak
Gönül Dağı'na yeni transfer

Gönül Dağı'na yeni transfer
Yıldız Tilbe üçledi!

Yıldız Tilbe üçledi!
Düet arkadaşını eleştirdi

Düet arkadaşını eleştirdi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER