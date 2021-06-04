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04 Haziran 2021 Cuma 21:43:00 - Güncelleme:04 Haziran 2021 Cuma 21:43:00

Facebook ve Instagram'dan Trump'a kötü haber! Hesapları 2 yıl kapatıldı

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Facebook ve Instagram, Eski ABD Başkanı Trump'ın sosyal medya hesaplarını Ocak 2023'e kadar kapalı tutacağını açıkladı.

ABD merkezli sosyal paylaşım platformu Facebook, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın kapatılan Facebook ve Instagram hesaplarının 7 Ocak 2023'e kadar açılmayacağını duyurdu.

AA'da yer alan habere göre, şirketin internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın "kamu güvenliği riskinin" azalması halinde sosyal medya hesaplarına ancak 7 Ocak 2023'ten sonra geri dönebileceği kaydedildi.

Açıklamada, Trump'ın hesaplarının söz konusu tarihten önce kamu güvenliği için risk oluşturup oluşturmayacağının tekrar ele alınacağına işaret edilerek, "Kamu güvenliği için hala ciddi bir risk olduğunu tespit edersek kısıtlamayı belirli bir süre daha uzatacağız ve bu risk azalana kadar yeniden değerlendirmeye devam edeceğiz." ifadeleri paylaşıldı.

ABD'de 6 Ocak'ta gerçekleşen ve 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan Kongre baskınının ertesi günü Facebook ve Instagram, Trump'ın hesaplarını "Asılsız şekilde 3 Kasım 2020 Başkanlık seçimlerine hile karıştırıldığı iddiasını yaydığı ve taraftarlarını şiddete teşvik ettiği" gerekçesiyle "süresiz olarak" kapatmıştı.

Facebook kurucusu Mark Zuckerberg, "Başkan'ın bu dönemde hizmetimizi kullanmaya devam etmesine izin vermenin risklerinin çok büyük olduğuna inanıyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Daha sonra Twitter, Snapchat ve YouTube da kalıcı olarak Trump'ın hesaplarını engelleme kararı almıştı.

Etiketler : ABD Facebook Instagram
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