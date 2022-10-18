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18 Ekim 2022 Salı 09:05:00 - Güncelleme:18 Ekim 2022 Salı 09:05:00

F-35 savaş uçaklarında flaş gelişme

Kaynak: aksam.com.tr

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Lockheed Martin tarafından üretilen, alanında lider ve ileri teknoloji beşinci nesil savaş uçağı olan F-35 için dünyadan talep yağıyor. ABD'nin yeni nesil savaş uçağı için iki ülkenin daha müşteri olabileceği açıklandı. F-35 için Avusturya ve İspanya'nın sıradaki potansiyel müşteri olabileceklerine dikkat çekildi.

Neredeyse tüm dünya ülkelerinin hava kuvvetleri filosuna katmak istediği beşinci nesil savaş uçağı F-35 için iki müşteri daha çıktı. Beşinci nesil Amerikan amiral gemisi Lockheed Martin'in F-35 Lightning II gizli avcı uçağının bir sonraki müşterilerinin Avusturya ve İspanya olabileceğine dikkat çekildi.

AVCI SAVAŞ UÇAĞI F-35 İÇİN TALEP YAĞIYOR

İngiltere, İtalya, Norveç, Hollanda ve Danimarka tarafından halihazırda kullanılan F-35 savaş uçakları için Avusturya ve İspanya bekleyenler arasında büyük olasılıkla ilk sıralarda.

ABD ile diyaloglarını sürdüren İspanya hükümeti, mevcut uçaklarının modernizasyonu için F-35 almayı düşünüyor. Madrid yönetiminin hazırladığı bir plana göre, 2023-2028 yılları arasındaki 5 yıllık dönemde, F-35 alımları için 6 milyar avrodan fazla bütçe ayrılacak.

Avusturya ise, savaş uçaklarının büyük bir bölümünü F-35 ile değiştirmek istiyor. Son zamanlarda İsveç merkezli Gripen ile sık sık karşılaştırılan F-35 savaş uçakları, teknik özellikleri sayesinde rakibinin önüne geçiyor. Avusturya, 2030'un sonuna kadar filosuna beşinci nesil savaş uçağı olan F-35 katmak istiyor

Etiketler : F-35 savaş uçakları ABD Avusturya
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