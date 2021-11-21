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21 Kasım 2021 Pazar 18:00:00 - Güncelleme:21 Kasım 2021 Pazar 18:00:00

ABD'nin başka ülkelere vermekten kaçındığı F-22 Raptor'da sürpriz değişiklik! İlk kez görüntülendi

Kaynak: Star.com.tr

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ABD'de Raptor Lockheed Martin tarafından üretilen F-22 Raptor'un daha önce hiç görülmemiş yeni bir modeli görüntülendi. Bir fotoğraf tutkununun paylaştığı görüntüde F-22 Raptor'un kiremit benzeri yansıtıcı metalik bir kaplama ile kuşandığı görüldü.

F-22 Raptor Lockheed Martin tarafından, hava üstünlüğü odaklı, düşük radar izi ile yüksek görünmezlik sağlamaya yönelik avcı uçağı olarak üretildi. ABD'de bir fotoğraf sanatçısı F-22 Raptor'un yeni bir modelini görüntülemeyi başardı. 19 Kasım 2021 sabahı çekilen görüntü daha önce hiçbir F-22'ye benzemeyen kiremit benzeri yansıtıcı metalik bir kaplama ile bezenmiş bir uçaktı. Fotoğrafın paylaşıldığı görüntüler ABD'de büyük bir yankı uyandırdı. İşte F-22'nin dikkat çeken özelliği...

F-22 RAPTOR HİÇBİR ÜLKEYE SATILMADI

ABD'nin hiçbir ülkeye satmadığı F-22 Raptor, hava üstünlüğü için ABD'li savunma sanayii devi Lockheed Martin tarafından 147 milyon dolar maliyetle üretildi. İlk kez bir fotoğraf sanatçısının yakaladığı görüntü ile yeni geliştirilen bir modelin görüntülenmesi ABD'de merak konusu oldu.

F-22 SAATTE 2410 KİLOMETRE HIZ YAPABİLİYOR

Dünya'nın en pahalı ve en güçlü savaş uçağı F-22 Raptor, saatte 2410 kilometrelik hızla uçabiliyor, bu da onu süpersonik hızlarda hareket edebilen bir savaş makinesi haline getiriyor. Yüksek süratine ve 3200 kilometrelik menzile, gövdesine yerleştirilmiş çift motoru sayesinde ulaşabiliyor.

BENZER GÖRÜNTÜLER F-117 İÇİN DE ÇEKİLMİŞTİ

F-117'nin son görüntüsü de California'daki Star Wars Canyon'unda görülmüştü. Bir fotoğraf tutkununun çektiği görüntüler, F-117'nin iki kez daire çizdiğini ve sonrasında gittiğini belirtmişti. Yaklaşık 30 dakika sonra, aynı alanına geri geldiğini ifade eden fotoğrafçı, F-117'nin karakteristik yüksek eğimli kanatlarını ve v-şekilli kuyruk tasarımını açıkça gösteren birkaç fotoğrafını çekmeyi başarmıştı.

Etiketler : F-22 Raptor California Star Wars Canyon F-117 F-22 Raptor Lockheed Martin
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