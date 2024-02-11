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11 Şubat 2024 Pazar 08:27:00 - Güncelleme:11 Şubat 2024 Pazar 08:27:00

F-16'lar yola çıkıyor

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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ABD yönetiminin Türkiye'ye 40 adet F-16 satısına Kongre'deki itiraz süresi doldu.

ABD, 26 Ocak 2024'te Türkiye'ye yönelik 23 milyar dolar tutarındaki "F-16 Blok 70 Savaş Uçağı ve beraberindeki ekipmanın satışı" için bildirim yayımladı. Satışın gerçekleşebilmesi için ABD Kongresi'nden 15 gün boyunca herhangi bir itiraz gelmemesi gerekiyordu. 15 günlük süre dün gece doldu. Son ana kadar kongreye itiraz yapılmadığı öğrenildi. MSB daha önce yaptığı açıklamada "Kongre'deki sessizlik süreci devam etmektedir. Bu süreçte herhangi bir olumsuzluk beklenmemektedir" ifadelerini kullanmıştı. Kongreye itiraz süresinin dolmasının ardından ABD ve Türkiye arasında satış ile ilgili teknik sürecin başlayacağı öğrenildi. Bu sürecin tamamlanmasının ardından ise satışın net bütçesi, tedarik edilecek uçak, modernizasyon kiti, mühimmat ve ekipman sayısı ile teslimat programı belli olacak.

Etiketler : abd türkiye savaş uçağı f16
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