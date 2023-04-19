F-16 kararı Yunan basınında! Türkiye gücüne güç kattı

ABD ile Türkiye arasında anlaşmazlık konusu olan F-16 modernizasyonunda yeni bir adım atıldı. ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye mevcut F-16 savaş uçaklarının iletişim kabiliyetini modernize etmek üzere "çoklu bilgi dağıtım sistemi" olarak da bilinen taktik veri bağlantı (TDL) sistemi Link-16'nın modernizasyon kitlerinin satışına onay verildiğini duyurdu.

"ANKARA'NIN ELİ GÜÇLENDİ"

Modernizasyon kiti satışı onayı, silahlanma konusunda uzun süredir Türkiye ile çatışma halinde olan Yunanistan'da gündeme oturdu. Yunan basını bu gelişmeyi manşete taşıdı. Yunan Kathimerini gazetesi, "Tahminen 259 milyon dolar değerinde olan bu anlaşma, Türkiye'ye yıllardır yapılan ilk askeri teçhizat satışı olma özelliğini taşıyor" mesajını manşete taşıdı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün, "ABD ve Türkiye'nin derin savunma ve güvenlik bağları var ve NATO'nun birlikte çalışabilirliği için Türkiye kritik bir önceliğe sahip olmaya devam ediyor" sözlerine yer veren gazete, Türkiye'nin elinin güçlendiği vurgusunda bulundu.

"TEHDİTLERE KARŞI KOYACAK"

Naftemporiki gazetesi, kararın Türkiye'nin ABD'den 2021 yılında talep ettiği 20 milyar dolar değerindeki F-16 savaş uçakları ve yaklaşık 80 modernizasyon kiti talebinden ayrı olduğunun altını çizdi. Yunan gazete bu gelişmenin "Türkiye'nin mevcut ve gelecekteki tehditlere karşı koyma yeteneğini geliştireceğine" yer verdi.

"BIDEN'DAN ARMAĞAN"

In.gr, ABD'nin söz konusu kararını "ABD ile Türkiye pazarlığı iyi gidiyor" sözleriyle servis etti. Haberde, "Paket, ABD'nin Finlandiya'nın NATO üyeliğini yakın zamanda onaylaması ve Ankara ile Yunanistan arasındaki gerginliğin yatıştığına dair açık işaretler nedeniyle Türkiye'ye bir armağanı" ifadeleri yer aldı.

'SATMAYIN' ÇAĞRISINDA BULUNMUŞTU

Özellikle Ege Denizi'nde Adalar'ı yasa dışı silahlandırma ara vermeyen Yunan yönetimi, geçtiğimiz yıldan bu yana söz konusu satışa engel olmak için büyük bir çaba içindeydi. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye'nin ABD'den 40 adet F-16 ve yaklaşık 80 modernizasyon kiti almak için başvuruda bulunmasının ardından yaptığı ABD ziyaretinde Kongre'de "Türkiye'ye F-16 satmayın" çağrısında bulunmuştu. Modernizasyon satışının Yunanistan için bir tehdit olacağını söyleyen Miçotakis, "Türkiye'nin bu silah sistemlerine sahip olması durumunda Türkiye'nin bu silahları Yunanistan'a karşı kullanmayacağına ilişkin net bir güvence olmalıdır" ifadelerini kullanmıştı.