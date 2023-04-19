VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye, BAE ve Suudi Arabistan'a ihracatta atağa kalktı
Gara'da 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
AB'nin Sudan'daki insani yardım misyonu şefi yaralandı
Tarımsal girdi fiyat endeksi şubatta aylık yüzde 1,22, yıllık yüzde 69,99 arttı
Bakan Akar'dan Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov'a Togg jesti
Türkiye İstatistik Kurumu "Nüfus İstatistikleri Portalı" açtı
19 Nisan 2023 Çarşamba 09:00:00 - Güncelleme:19 Nisan 2023 Çarşamba 09:00:00

F-16 kararı Yunan basınında! Türkiye gücüne güç kattı

Kaynak: AKŞAM GAZETESİ

ABONE OL

ABD'nin F-16 modernizasyon kitlerinin Türkiye'ye satışına onay vermesi Yunan basınında geniş yer buldu. ‘ABD'nin Türkiye'ye yeşil ışık yaktığı'nı belirten gazeteler, kararın Türkiye'nin elini güçlendirdiğini söyledi.

ABD ile Türkiye arasında anlaşmazlık konusu olan F-16 modernizasyonunda yeni bir adım atıldı. ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye mevcut F-16 savaş uçaklarının iletişim kabiliyetini modernize etmek üzere "çoklu bilgi dağıtım sistemi" olarak da bilinen taktik veri bağlantı (TDL) sistemi Link-16'nın modernizasyon kitlerinin satışına onay verildiğini duyurdu.

"ANKARA'NIN ELİ GÜÇLENDİ"

Modernizasyon kiti satışı onayı, silahlanma konusunda uzun süredir Türkiye ile çatışma halinde olan Yunanistan'da gündeme oturdu. Yunan basını bu gelişmeyi manşete taşıdı. Yunan Kathimerini gazetesi, "Tahminen 259 milyon dolar değerinde olan bu anlaşma, Türkiye'ye yıllardır yapılan ilk askeri teçhizat satışı olma özelliğini taşıyor" mesajını manşete taşıdı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün, "ABD ve Türkiye'nin derin savunma ve güvenlik bağları var ve NATO'nun birlikte çalışabilirliği için Türkiye kritik bir önceliğe sahip olmaya devam ediyor" sözlerine yer veren gazete, Türkiye'nin elinin güçlendiği vurgusunda bulundu.

"TEHDİTLERE KARŞI KOYACAK"

Naftemporiki gazetesi, kararın Türkiye'nin ABD'den 2021 yılında talep ettiği 20 milyar dolar değerindeki F-16 savaş uçakları ve yaklaşık 80 modernizasyon kiti talebinden ayrı olduğunun altını çizdi. Yunan gazete bu gelişmenin "Türkiye'nin mevcut ve gelecekteki tehditlere karşı koyma yeteneğini geliştireceğine" yer verdi.

"BIDEN'DAN ARMAĞAN"

In.gr, ABD'nin söz konusu kararını "ABD ile Türkiye pazarlığı iyi gidiyor" sözleriyle servis etti. Haberde, "Paket, ABD'nin Finlandiya'nın NATO üyeliğini yakın zamanda onaylaması ve Ankara ile Yunanistan arasındaki gerginliğin yatıştığına dair açık işaretler nedeniyle Türkiye'ye bir armağanı" ifadeleri yer aldı.

'SATMAYIN' ÇAĞRISINDA BULUNMUŞTU

Özellikle Ege Denizi'nde Adalar'ı yasa dışı silahlandırma ara vermeyen Yunan yönetimi, geçtiğimiz yıldan bu yana söz konusu satışa engel olmak için büyük bir çaba içindeydi. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye'nin ABD'den 40 adet F-16 ve yaklaşık 80 modernizasyon kiti almak için başvuruda bulunmasının ardından yaptığı ABD ziyaretinde Kongre'de "Türkiye'ye F-16 satmayın" çağrısında bulunmuştu. Modernizasyon satışının Yunanistan için bir tehdit olacağını söyleyen Miçotakis, "Türkiye'nin bu silah sistemlerine sahip olması durumunda Türkiye'nin bu silahları Yunanistan'a karşı kullanmayacağına ilişkin net bir güvence olmalıdır" ifadelerini kullanmıştı.

Etiketler : türkiye f16 savaş uçakları yunanistan
Mert sorularını duymazdan geldi

Mert sorularını duymazdan geldi
Şarkısız geçen üç yıl

Şarkısız geçen üç yıl
Evliliğimizde sorun yok

Evliliğimizde sorun yok
Nüfus müdürlüğünde evlendik!

Nüfus müdürlüğünde evlendik!
Mutluluk pozu

Mutluluk pozu
"Bütün herkes sevdiğini alsın"

"Bütün herkes sevdiğini alsın"
Bu tür duyguları seviyoruz

Bu tür duyguları seviyoruz
Konserin geliri depremzedelere

Konserin geliri depremzedelere
Hakaret edene 30 bin lira ceza

Hakaret edene 30 bin lira ceza

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX