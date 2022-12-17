F-16 kararı Atina'yı panikletti!

Hava gücünü yenilemeyi planlayan Türkiye, NATO müttefiki ABD'den 40 adet yeni F-16 jeti ve 80 adet modernizasyon kiti satın almak istiyor. Bu kapsamda görüşmeler sürerken ABD'nin Türkiye'ye F-16 savaş uçakları satmasını bazı şartlara bağlayan maddeler Aralık ayının ilk haftasında Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'ndan (NDAA) çıkarıldı. Aylardır söz konusu maddelerin NDAA'da kalması için çaba gösteren Yunan lobisi, büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

Gelişme sonrası Türkiye, Yunanistan ve ABD üçgeninde F-16 krizi yeni boyutlara taşındı. ABD'nin F-16'ları Türkiye'ye satış için kısıtlayıcı maddeleri kaldırmasının ardından, ABD'nin kanatları altına saklanan Yunanistan ise bu durumu engellemeye yönelik adımlar atmaya çalıştı.

YUNANİSTAN ENGEL OLMAK İÇİN ISRARCI

ERT muhabiri Lena Argyris'in bildirdiğine göre, Washington ile Ankara arasındaki F16'lar için teknik görüşmeler tamamlandı ancak Yunan lobisi F-16 satışına engel olmak konusunda ısrarcı.

Türk düşmanı olarak bilinen Bob Menendez yine skandal sözlerle satışı engellemeye çalışacağını vurguladı. Yunan basını bunu "Uluslararası satışlar konusunda son söz Kongre'ye aittir ve Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Senatör Menendez, böyle bir gelişmeyi engelleme niyetini defalarca ifade etmiştir." sözleri ile gündemine taşıdı.

ERT tarafından bildirilen habere göre, ABD Dışişleri Bakanlığı, "politikamıza dayanarak, önerilen savunma transferleri hakkında Kongre'ye resmi olarak iletilinceye kadar kamuoyuna yorum yapmıyor veya onaylamıyoruz" ifadeleri kullanıldı ve görüşmelerin tamamlandığı bilgisi teyit edilemedi.

ABD'DEN TÜRKİYE AÇIKLAMASI

Kathimerini gazetesinde yer alan haberde ise ABD'den konuya ilişkin yapılan açıklamada "ABD, NATO müttefiki Türkiye ile işbirliğine değer veriyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye'nin uzun süredir devam eden ve derin ikili savunma bağları var ve Türkiye'nin NATO'da birlikte çalışabilirliğini sürdürmesi bir öncelik olmaya devam ediyor." ifadeleri yer aldı.

BAKAN AKAR: F16 KONUSUNDA OLUMLU YAKLAŞIMLARA BAĞLI OLARAK ARTIK ABD'DEN SOMUT ADIMLAR BEKLİYORUZ

Bakan Akar, F16 satışını kısıtlayan maddelerin ABD savunma bütçesini içeren tasarıdan çıkarılmasına ilişkin, "Olumlu yaklaşımlara bağlı olarak artık ABD'den somut adımlar bekliyoruz." demişti.

"TÜRKİYE İLE GÜVENLİK İŞBİRLİĞİ BİZİM İÇİN ÖNEMLİ"

F-16 kararının hemen ardından ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, günlük basın toplantısında, F-16 kısıtlamalarının bütçe tasarısının son halinde yer almamasına ve F-16 satışında gelinen noktaya ilişkin değerlendirmesi sorulmuştu.

"Türkiye elbette önemli bir NATO müttefiki. Önemli bir güvenlik ortağı" diyen Price, şöyle devam etmişti: Savunma kapasitelerimizin entegre edilmesi ve Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu dikkate değer tehditlerle başa çıkmak için ihtiyaç duyduğu şeylere sahip olmasını istiyoruz. Hiçbir NATO müttefiki kendi topraklarında Türk müttefiklerimizden daha fazla terör saldırısına maruz kalmamıştır. Dolayısıyla, güvenlik işbirliği bizim için son derece önemli.

ABD Başkanı Joe Biden ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Madrid'teki NATO zirvesinde de bu konuyu görüştüğünü belirten Price, Amerikan yönetiminin Kongre ile de temas kurduğunu eklemişti.

Bu cevabınınnın üzerine ABD'li sözcüye, Türkiye'ye F-16 kısıtlamaları getirmek isteyen Demokrat Senatör Bob Menendez'in son gelişmeleri "Türkiye için bir zafer değil" diye nitelediği sözleri de soruldu. Bu konuda yorum yapmayacağını belirten Price, Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki olarak ihtiyaç duyduğu savunma kapasitesine sahip olması gerektiği yorumunu tekrarladı.