Evsiz Jordan Neely'i öldüren katil zanlısı teslim oldu!

ABD'nin New York kentindeki bir metro istasyonunda, Jordan Neely isimli evsizi boğan eski Amerikan askeri Daniel Penny (önde), polise teslim oldu. Manhattan Bölge Savcılığından yapılan açıklamada, akıl sağlığı sorunları olan evsiz Jordan Neely'nin ölümüyle ilgili eski deniz piyadesi Daniel Penny'nin "kasıtsız adam öldürmekle" suçlanacağı belirtildi.