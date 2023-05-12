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Evsiz Jordan Neely'i öldüren katil zanlısı teslim oldu!
12 Mayıs 2023 Cuma 21:34:00 - Güncelleme:12 Mayıs 2023 Cuma 21:34:00

Evsiz Jordan Neely'i öldüren katil zanlısı teslim oldu!

Kaynak: AA

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New York'ta metro istasyonunda evsiz Jordan Neely'i boğan eski asker teslim oldu.

ABD'nin New York kentindeki bir metro istasyonunda, Jordan Neely isimli evsizi boğan eski Amerikan askeri Daniel Penny (önde), polise teslim oldu. Manhattan Bölge Savcılığından yapılan açıklamada, akıl sağlığı sorunları olan evsiz Jordan Neely'nin ölümüyle ilgili eski deniz piyadesi Daniel Penny'nin "kasıtsız adam öldürmekle" suçlanacağı belirtildi.
Etiketler : abd new york metro istasyon
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