Evleri yıkılan Filistinli kız: Enkaz altında günlerce aç susuz kaldık

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik havadan, denizden ve karadan düzenlediği saldırılar devam ediyor.

İsrail saldırıları sonucu evleri yıkılan ve enkaz altında kalan Filistinli kız çocuğu Maria Ahmed Ebu Safi ve kardeşi Lana kurtarıldıktan sonra Deyr el-Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Filistinli kız çocuğu Maria, kız kardeşi ile birlikte günlerce aç susuz enkaz altında yaşadıklarını ve kurtarılış süreçlerini bitap bir şekilde anlattı.

Kendileri enkaz altındaki dar yerde iken İsrail tankının ateş ettiğini ve sesin çok yakından geldiğini dile getiren Maria, anne ve babasını soran kardeşini teskin etmeye çalıştığını ve onu uyutabilmek için masallar anlattığını aktardı.