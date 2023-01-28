VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kars'ta düzenlediği "Kış-2023 Tatbikatı" sürüyor
NATO'nun istihbarat yazılımı ihalesini Türk şirketi kazandı
Doğu Kudüs'teki terör saldırısını kınadı
Elon Musk, Beyaz Saray danışmanlarıyla görüştü
Afrika'ya gıda egemenliği için 30 milyar dolar finansman sağlanacak
Nevşehir'de devrilen işçi servisindeki 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı
Bakan Çavuşoğlu: Türk diplomatı, millete hizmetten asla geri durmamıştır
KDK'den engelli çocuğun otobüs kartında "engelli" yerine "özel" yazılması kararı
MTV'de ilk taksit ödemesi için son 4 gün
EYT düzenlemesinde sona gelindi
Cumhuriyetçi senatörlerden ABD Başkanı Biden'a "borç limiti" uyarısı
EPDK bu yıl için gaz tüketim tahminini 56 milyar metreküp olarak açıkladı
Ege ve Akdeniz'i birbirine bağlayan Honaz Tüneli açılıyor
Evinde gizli belgeler bulunan Eski ABD Başkan Yardımcısı Pence: Tüm sorumluluğu alıyorum
Tatil hazırlığı
14 şarkısına klip çekti
İstanbul'a geliyor
Ercan Turgut'u andılar
Mehterli açılış
İkiyüzlülük test edildi, onaylandı
Meteoroloji 14 il için kuvvetli kar uyarısı yaptı
Selçuk Bayraktar'dan Kızılelma açıklaması: Devrim yapacak
İYİ Parti'den HDP itirafı: Kapanırsa bize oy verecekler
Uzman Astrolog Barış Özkırış ile haftalık burç yorumları -28 Ocak
28 Ocak 2023 Cumartesi 09:45:00 - Güncelleme:28 Ocak 2023 Cumartesi 09:45:00

Evinde gizli belgeler bulunan Eski ABD Başkan Yardımcısı Pence: Tüm sorumluluğu alıyorum

Kaynak: AA

ABONE OL

Evinde devlete ait "gizli belgeler" bulunan eski ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, hata yaptıklarını kabul ederek, bu konuda tüm sorumluluğu aldığını söyledi.

Florida Eyalet Üniversitesinin bir etkinliğinde konuşan Pence, evinde başkan yardımcılığı döneminden kalma "gizli" ibareli devlet belgelerinin bulunmasına ilişkin, "Bu gizli belgeler benim kişisel konutumda olmamalıydı. Hata edildi ve ben tüm sorumluluğu alıyorum." şeklinde konuştu.

Gizli belgelerin uygun bir şekilde muhafaza edilmesinin ulusal güvenlik açısından oldukça önemli olduğunu vurgulayan Pence, Başkan Joe Biden'ın kişisel ofisi ve konutunda gizli belgelerin çıkması üzerine ihtiyaten kendi kişisel kayıtlarını gözden geçirdiklerini söyledi.

Pence, belgelerin bulunmasının ardından derhal Ulusal Arşivler, FBI ve Adalet Bakanlığının ilgili birimlerine haber verdiklerini belirtti.

Danışmanlarının bu kurumlarla işbirliği içerisinde süreci yürüttüklerini aktaran Pence, kendisinin belgelerin varlığından haberdar olmadığını aktardı.

Etiketler : mike pence abd gizli belge
Nasreddin Hoca buluşması

Nasreddin Hoca buluşması
Dominik'ten kızına koştu

Dominik'ten kızına koştu
‘Aşkın Olayım' korosu

‘Aşkın Olayım' korosu
Fatma Girik'e özlemi dinmiyor

Fatma Girik'e özlemi dinmiyor
Klibi eşine emanet

Klibi eşine emanet
Konser öncesi serum takviyesi

Konser öncesi serum takviyesi
Denizkızına partner aranıyor

Denizkızına partner aranıyor
'Al Sancak' gururu

'Al Sancak' gururu
Uyku isyanı

Uyku isyanı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX