VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Dönmez'den 14 Mayıs mesajı
"Yüzüklerin Efendisi" karakteri Sauron'un adı verildi
Yasa dışı silahların "gönüllü" tesliminin yarın başlayacağını duyurdu
Başkan Erdoğan'dan Atatürk Havalimanı'ndaki tarihi miting hakkında paylaşım
Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu'nun arasına kara kedi girdi!
Aşk yok
08 Mayıs 2023 Pazartesi 07:49:00 - Güncelleme:08 Mayıs 2023 Pazartesi 07:49:00

Eve hapsedilen göçmenler kurtarıldı

Kaynak: AA

ABONE OL

Meksika'nın Sonora eyaletinde bir eve zorla kapatılan 113 göçmen, güvenlik güçleri tarafından kurtarıldı.

Meksika basınında çıkan habere göre, bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, eyalete bağlı San Luis Rio Colorado kasabasında göçmenlerin zorla tutulduğu eve baskın yaptı.

Polis ekipleri, 113 göçmeni sağ olarak kurtarmayı başardı.

Yetkililer, kurtarılan kişilerin Kolombiya, Brezilya, Dominik Cumhuriyeti, Küba, El Salvador, Ekvador, Honduras, Hindistan, Nepal ve Afganistan uyruklu olduğunu ve Ulusal Göç Enstitüsü'ne nakledileceğini bildirdi.

Operasyon kapsamında insan kaçakçısı olduğu belirtilen 5 kişinin de gözaltına alındığı bildirildi.

Meksika'da çok sayıda göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla ABD'ye kaçmak isterken, çetelerin ve organize suç gruplarının eline düşüyor.

Orta Amerika ülkelerinden yola çıkan çok sayıda göçmen, Guatemala ve Meksika üzerinden ABD'ye ulaşmaya çalışıyor.

Etiketler : Meksika göçmen ABD
Bebeğinin odasını gösterdi

Bebeğinin odasını gösterdi
Kerem Bürsin diyar diyar geziyor

Kerem Bürsin diyar diyar geziyor
Eski halinden eser yok

Eski halinden eser yok
20 milyonluk reyting önlemi

20 milyonluk reyting önlemi
Leclerc'e İstanbul daveti

Leclerc'e İstanbul daveti
Sinan Akçıl: Dönüm noktam İzel ve Hande!

Sinan Akçıl: Dönüm noktam İzel ve Hande!
Nişanlandılar

Nişanlandılar
"Ailem oyuncu olmamı istemedi"

"Ailem oyuncu olmamı istemedi"
"Güzellik pozitif enerjili olmaktır"

"Güzellik pozitif enerjili olmaktır"

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX