Eurovision'a İsrail tehdidi

Gazze'de soykırım yapan İsrail, 7 Ekim'e gönderme yapan 'Ekim Yağmuru' şarkısının sözleri Hayom Gazetesinde yer alınca tartışma yarattı. Erovision Yayın Birliği (EBU) tarafından incelemeye alındı. İsrail'i temsil edecek olan Eden Golan'ın söyleyeceği şarkı ile ilgili EBU tarafından inceleme başlatıldı.

İsrail ise şarkısın sansürlenmesini kabul etmeyeceğini belirterek EBU'yu tehdit etti. İsrail yayıncısı KAN, şarkının girişlerini değiştirmeye yönelik her türlü girişimi reddedeceklerini söyledi. İsrail, İsveç'in Başkenti Malmö'de gerçekleştirilecek Eurovision Şarkı Yarışması'ndan çekilme tehdidinde bulundu.

İzlanda, İsveç, Finlandiya ve Danimarka, İsrail'e 'yarışmadan çekil' çağrısında bulundu.