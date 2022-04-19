Rusya safında savaşmak için başvuru yaptılar

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19 Nisan 2022 Salı 17:00:00 - Güncelleme:19 Nisan 2022 Salı 17:00:00

Etiyopyalı eski askerler Rusya safında savaşmak için başvurdu

Kaynak: AA

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Etiyopyalı eski askerler, Ukrayna'ya karşı Rusya safında savaşmak için başvuru yaptı.

Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'daki Rusya Büyükelçiliği önünde toplanan yüzlerce Etiyopyalı eski asker, Ukrayna'ya karşı Rusya safında savaşmak istediklerini açıkladı.

Savaşa katılmak isteyenlerden Corporal Tarekegn Wassie, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Rusya özel güvenlik birimi ya da ordusuna askere alım için kayıt yapıldığını öğrendim. Bu nedenle elçiliğe geldim ve şansımı deniyorum." dedi.

Etiyopya-Eritre savaşında yer aldığı bilgisini paylaşan Wassie, Rusya'yı sevdiğini ve riskler ne olursa olsun savaşa katılmak istediğini belirtti.

Savaşa katılmak için sıra bekleyen Etiyopyalıların bazıları güvenlik gerekçesiyle kimliğini gizlerken, çoğu ekonomik gerekçelerle savaşa katılmak istediklerini söyledi.

Rusya Büyükelçiliği, savaşa alım ile ilgili herhangi bir çağrı yapılmadığını vurgularken, Etiyopya hükümeti ise henüz bir açıklama yapmadı.

Öte yandan Addis Ababa'daki Rusya Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Rusya'ya desteğinizi göstermek amacıyla buraya geldiğiniz için teşekkür ederiz. Ancak bizim yeterince askerimiz var." ifadesi kullanıldı.

Etiketler : Addis Ababa Rusya Büyükelçiliği UKRAYNA
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