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Etiyopya'da otobüs şarampole devrildi: 18 kişi hayatını kaybetti
28 Kasım 2023 Salı 18:50:00 - Güncelleme:28 Kasım 2023 Salı 18:50:00

Etiyopya'da otobüs şarampole devrildi: 18 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: AA

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Etiyopya'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 18 kişi hayatını kaybetti.

Yerel basındaki habere göre, Milami şehrinden Wayu bölgesine giden bir yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada 18 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı.

Etiketler : yolcu otobüsü kazası Etiyopya şarampole devrilme
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