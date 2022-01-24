Etiyopya'da feci kaza: En az 20 kişi öldü

Etiyopya'da feci kaza: En az 20 kişi öldü

Fana televizyonunun haberine göre, kuzeydeki Amhara eyaletinde seyir halinde olan bir otobüs Amdework kasabası yakınlarında uçurumdan aşağı düştü.

Kaza sonucu en az 20 kişi hayatını kaybetti.

Bölge polisi, ölü ve yaralı sayısının artabileceğini ve kazaya ilişkin soruşturma başlattıklarını açıkladı.

Kazada ağır yaralanan 6 kişi bölgedeki hastaneye kaldırıldı.