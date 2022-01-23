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23 Ocak 2022 Pazar 14:44:00 - Güncelleme:23 Ocak 2022 Pazar 14:44:00

Etiyopya ordusu: Düşmanı yok edene kadar savaşacağız

Kaynak: AA

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Etiyopya ordusu, isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesine yönelik harekat planlarını açıklayarak, düşmanı yok edene kadar savaşacaklarını ifade etti.

Etiyopya ordusu, isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesini (TPLF) yok edene kadar savaşmayı sürdüreceklerini ve Tigray eyaletine gireceklerini duyurdu.

Etiyopya Genelkurmay Başkanı Yardımcısı General Abebaw Tadesse, devlet kanallarına verdiği mülakatta, hükümetin daha önceki açıklamalarının aksine Tigray eyaletine harekat planladıklarını söyledi.

"Tigray, Etiyopya'nın bir parçası ve hiçbir güç bizi buraya girmekten alıkoyamaz." ifadesini kullanan Tadesse, eyalete girip düşmanı yok edene kadar savaşacaklarını kaydetti.

Tadesse, Etiyopya halkının savaşın bittiğini düşünmemesini isteyerek, düşmanla müzakere yürütmeyeceklerini de sözlerine ekledi.

İsyancı grup ile hükümet arasında ABD ve Afrika Birliğinin ara buluculuk çabaları sürerken, Addis Ababa hükümeti daha önce eyalete girme planlarının olmadığını açıklamıştı.

Kasım 2020'de başlayan ve Tigray'ın komşu eyaletlerine de sıçrayan çatışmalar, yaklaşık 2,5 milyon kişiyi yerinden etti. Bölgede halen 5 milyondan fazla kişi acil yardıma ihtiyaç duyuyor.

Etiketler : Etiyopya ordusu Tigray eyaleti isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi
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