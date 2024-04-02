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02 Nisan 2024 Salı 13:00:00 - Güncelleme:02 Nisan 2024 Salı 13:00:00

Estonya Başbakanı Kallas'ın yeni NATO Genel Sekreteri olabileceği ileri sürüldü

Kaynak: AA

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Estonya Başbakanı Kaja Kallas'ın ABD, Birleşik Krallık, Fransa ve Almanya'nın desteğiyle NATO'nun yeni Genel Sekreteri olma yolunda en önemli aday olduğu iddia edildi.

Estonian World adlı çevrim içi dergi, Kallas'ın NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in halefi olma konusunda ABD, Birleşik Krallık, Fransa ve Almanya'nın desteğini aldığını yazdı.

Ukrayna'ya güçlü desteği ve Rusya'ya dair analitik açıklamalarıyla uluslararası basında göze çarpan Kallas'ın, NATO'nun bir sonraki lideri olmasının gündeme geldiğini paylaşan Estonian World dergisi, yakın geçmişte favori aday olarak görülen Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin ülkenin savunma harcamalarındaki zayıf sicili nedeniyle gündemden düştüğünü aktardı.

Estonya Kamu Yayıncılığı ERR'de, Aralık 2023'te yapılan haberde, Kallas'ın ABD'nin başkenti Washington'daki temaslarına yer verilerek Stoltenberg'in görev süresinin gelecek yıl sona ermesinin ardından NATO'nun genel sekreteri olmakla ilgilenebileceğini bildirmişti.

Haberde, ABD'de POLITICO Savunma Zirvesi'nde konuşan Kallas'a, Stoltenberg'in görev süresinin sona ermesinin ardından gelecek yıl NATO'nun bir sonraki genel sekreteri olmakla ilgilenip ilgilenmeyeceğinin sorulması üzerine Kallas'ın "evet" yanıtını vermesine dikkat çekilmişti.

Eski Norveç Başbakanı Stoltenberg, 2014'ten bu yana NATO Genel Sekreteri olarak görev yapıyor ve görev süresi dört kez uzatıldı.

46 yaşında bir avukat olan Kallas, Ukrayna'nın Avrupa'daki en güçlü destekçilerinden ve Avrupa Birliği ve NATO içinde Rusya'nın en sert eleştirmenlerinden biri olarak dikkati çekiyor.

Kallas, diğer konuların yanı sıra NATO'ya, Rusya'ya sınırı olan üç Baltık ülkesi Estonya, Letonya ve Litvanya için daha kapsamlı bir savunma planı sunması için baskı yapmıştı.

Etiketler : estonya kaja kallas nato genel sekreteri
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