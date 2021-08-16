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16 Ağustos 2021 Pazartesi 10:02:00 - Güncelleme:16 Ağustos 2021 Pazartesi 10:02:00

Eşref Gani'yle ilgili kafa karıştıran açıklama: Ülkemize giriş yapmadı

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Tacikistan, Taliban'ın Kabil'i kuşatması sonrası ülkeyi terk ettiği duyurulan Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeye gelmediğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gani'nin uçağının Tacikistan hava sahasına girmediği ve ülke topraklarına inmediği kaydedildi.

Açıklamada, Tacik tarafına bu yönde herhangi bir talebin de iletilmediği ifade edildi.

Öte yandan, Afganistan'ın Taşkent Büyükelçiliği yetkilisi de yaptığı açıklamada, Eşref Gani'nin Özbekistan'da olduğuna ilişkin herhangi bir bilgiye sahip olmadığını belirtti.

Bazı basın organlarında, Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmesinin ardından ülkesinden ayrılan Eşref Gani'nin Tacikistan'a gittiği yönünde haberler yer almıştı.

Etiketler : Dışişleri Bakanlığı Gani Tacikistan
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