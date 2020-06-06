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06 Haziran 2020 Cumartesi 18:48:00 - Güncelleme:06 Haziran 2020 Cumartesi 18:48:00

Eski Tunus Cumhurbaşkanı Merzuki, Libya hükümetini kutladı

Kaynak: AA

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Eski Tunus Cumhurbaşkanı Merzuki, Libya halkı ve hükümetini, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter milislerine karşı kazandığı askeri başarılardan dolayı tebrik etti.

Eski Tunus Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki, sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından, Libya'da yaşanan son gelişmelere ilişkin açıklamada bulundu.

Hafter'e bağlı milislere karşı son dönemde peş peşe ve önemli başarılar elde eden Libya halkı ve hükümetini kutlayan Merzuki, "Libya halkını ve Trablus'taki kardeşlerimizi tebrik ediyorum. En yakın zamanda bu çilenin bitmesini ve Libya'nın her tarafında barışın sağlanmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

BAE bu projenin önünde duramayacak

"(Libya Başbakanı) Kardeşim Fayiz es-Serrac'ı, hükümetini, devlet kurumlarını ve faşistlerin burnunu yere süren kahramanları canıgönülden tebrik ediyorum." açıklamasını yapan Merzuki, bir yıldan fazla süredir kararlı şekilde taviz vermeden savunulan Trablus'un, ümmet tarihinde parlak bir sayfa olarak yazılacağını kaydetti.

Merzuki, son olarak, "Bu projenin önünde ne para ne medya ne milisler ne Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) durabilecek." değerlendirmesinde bulundu.

Hafter milislerine karşı üst üste başarılar elde eden Libya Ordusu, son günlerde önce başkentin güneyindeki Trablus Uluslararası Havaalimanı, ardından da tüm Trablus il sınırında kontrolü sağladı.

Libya Ordusu, başkentin 90 kilometre güneydoğusundaki Terhune kenti ve buranın da güneydoğusundaki Beni Velid şehirlerini Hafter milislerinden arındırmıştı.

Hafter milislerini tüm bu geniş alandan çıkaran Libya Ordusu, dün yeni hedeflerinin milislerin işgalindeki Sirte, Cufra ve güneydeki petrol sahaları olduğunu duyurmuştu.

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