Eski İsrail İstihbarat Başkanı: Özgürlüğümü elde etmek için İsrail'e karşı savaşırdım
Kaynak: AA
Eski İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet Başkanı Ami Ayalon, bir Filistinli olması halinde özgürlüğüne kavuşmak için İsrail'e karşı savaşacağını belirterek, İsrail'in Ulusal Güvenlik ve Maliye Bakanlarını da “terörist” olarak niteledi.
Eski İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet Başkanı Ami Ayalon, ABC News Avustralya'ya İsrail'in Gazze'deki saldırılarına dair açıklamada bulundu.
İsrail'in saldırıları altındaki Filistinlilerin durumuna ilişkin soruyu yanıtlayan Ayalon, "Özgürlüğü hayal eden ancak onu göremeyen insanların hayatı. Beğensek de beğenmesek de milyonların hayatını kontrol ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Ayalon, "Gazze veya işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan bir Filistinli olsaydınız, İsrail'e bakış açınız ne olurdu?" sorusuna ise "Özgürlüğümü elde etmek için İsrail'e karşı savaşırdım. Özgürlüğüme ulaşmak için her şeyi yapardım." diye yanıt verdi.
"ONLARI TERÖRİST OLARAK GÖRÜYORUM"
İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in ne kadar güçlü olduğu ve iki Bakan'a ilişkin görüşleri sorulan Ayalon, "Onları terörist olarak görüyorum. İsrail toplumunun küçük bir kısmını temsil ediyorlar ama güçlerini bizim koalisyon sistemimizden alıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.
Ayalon, İsrail'in iki Bakanı'na "terörist" deyip demediğine ilişkin ikinci bir soruya da "Tabii ki öyleler." cevabını verdi.
Muhabirin, "İsrail'in neden bu kadar çok çocuğu öldürmeye ihtiyaç duyduğunu anlamadığını" belirtmesi üzerine Ayalon, "Buna ihtiyacımız yok" diyerek, "Hamas'ın siviller arasına yerleştiğini" öne sürdü.
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