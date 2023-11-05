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05 Kasım 2023 Pazar 15:00:00 - Güncelleme:05 Kasım 2023 Pazar 15:00:00

Eski İsrail Başbakanı Bennett: Dünya kamuoyu artık bizimle değil

Kaynak: AA

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Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett, dünya kamuoyunun artık kendilerinden yana olmadığını belirtti.

Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett, X platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ülkesinin uluslararası arenada durumunun iyi olmadığını dile getirdi.

"Artık dünya kamuoyu bizimle değil." ifadesini kullanan Bennett, TikTok platformunda, Filistin yanlısı içeriklerin İsrail yanlısı içeriklerden 15 kat fazla olduğunu vurguladı.

Bennett, İsrail hükümetine destek amacıyla New York ve Washington'da temaslarda bulunacağını bildirdi.

Etiketler : israil filistin kamuoyu
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