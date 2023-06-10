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10 Haziran 2023 Cumartesi 09:05:00 - Güncelleme:10 Haziran 2023 Cumartesi 09:05:00

Eski İngiltere Başbakanı Johnson, milletvekilliğinden istifa etti

Kaynak: AA

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Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kovid-19 salgını döneminde Başbakanlık Ofisi 10 Numara'da düzenlenen partilerle ilgili hazırlanan rapor yayımlanmadan önce milletvekilliğinden istifa etti.

Johnson, Ayrıcalıklar Komitesi'nin, İngiliz parlamentosunu partiler konusunda "kasıtlı veya sorumsuzca" yanıltıp yanıltmadığına ilişkin soruşturma raporu yayımlanmadan önce "derhal" milletvekilliğinden istifa ettiğini duyurdu.

Rapor henüz yayınlanmadı ancak Johnson'ın raporun bir kopyasını aldığı biliniyor.

Eski Başbakan Johnson, istifa mektubunda, iktidardaki Muhafazakar Parti üyesi olarak temsil ettiği Uxbridge ve South Ruislip seçim bölgesi milletvekilliğinden ayrıldığını açıkladı.

Johnson, mektubunda, "Ayrıcalıklar Komitesi'nden aldığım bir mektupta, beni parlamentodan uzaklaştırmak için aleyhimdeki davaları kullanmaya kararlı olduklarını açıkça belirttiler." ifadesini kullandı.

Seçim bölgesinden ayrılacağı için çok üzgün olduğunu dile getiren Johnson, hem belediye başkanı hem de milletvekili olarak seçmenlerine hizmet etmenin kendisi için büyük bir onur olduğunu kaydetti.

Johnson, komitenin, parlamentoyu "kasıtlı veya sorumsuzca yanlış yönlendirdiğime dair hala en ufak bir kanıt sunmadığını" öne sürdü.

Öte yandan, Boris Johnson, başından beri komitenin amacının, gerçekler ne olursa olsun kendisini suçlu bulmak olduğunu iddia etti.

TEPKİ ÇEKEN PARTİLER

İngiltere'de polis, 2020 ve 2021'de Kovid-19 kısıtlamalarının ihlal edildiği öne sürülen 12 olayla ilgili haberlerin ardından geçen sene başında soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında Johnson'a kendi doğum günü partisine katılmaktan para cezası verilmişti.

Dönemin Başbakanı Johnson, Kovid-19 kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle aldığı para cezasının ardından 12 Mayıs'ta özür dilemiş ancak görevinden istifa etmeyeceğini açıklamıştı.

Polis soruşturmasının ardından kıdemli müsteşar Sue Gray de partilerle ilgili raporunu yayımlamıştı. Raporda, Kovid-19 kısıtlamalarının sürdüğü dönemde Başbakanlıkta düzenlenen partilerin çoğunda kuralların ihlal edildiği, temizlik ve güvenlik personelinin de "kabul edilemez" bir muameleyle karşı karşıya kaldığı bildirilmişti.

Raporda, o dönem Başbakanlıkta yapılan birçok etkinliğin düzenlenmesine izin verilmemesi gerektiğine işaret edilerek, endişelerini dile getiren personele de saygı gösterilmediği kaydedilmişti.

Johnson, 21 Mart'ta yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını sırasında Başbakanlıkta karantina kurallarını ihlal eden partilere katılımıyla ilgili parlamentoyu yanılttığını kabul etmiş, ancak bunu "kasıtlı" yapmadığını savunmuştu.

Etiketler : ingiltere boris johnson milletvekili istifa
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