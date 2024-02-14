Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy, 2012'deki cumhurbaşkanı seçiminde yasa dışı finansman sağlamak suçundan 6 ayı ertelenmiş 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
14 Şubat 2024 Çarşamba 16:56:00 - Güncelleme:14 Şubat 2024 Çarşamba 16:56:00
Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'ye hapis cezası
Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy, 2012'deki cumhurbaşkanı seçiminde yasa dışı finansman sağlamak suçundan 6 ayı ertelenmiş 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı
- Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'ye hapis cezası
- İsrail hesap vermiyor: 6 yaşındaki Gazzeli çocuk ölmemek için yalvarmıştı
- Soykırımcı İsrailli bakandan skandal çağrı: Kadın ve çocukları vurun!
- Avrupa Parlamentosu üyesinden İsrail'in spor müsabakalarından men edilmesi çağrısı
- Fransa'da demir yolu çalışanları greve gidecek
- İsrail'den skandal açıklama: Kadın ve çocukları vurma emri