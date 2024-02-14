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14 Şubat 2024 Çarşamba 16:56:00 - Güncelleme:14 Şubat 2024 Çarşamba 16:56:00

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'ye hapis cezası

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Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy, 2012'deki cumhurbaşkanı seçiminde yasa dışı finansman sağlamak suçundan 6 ayı ertelenmiş 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy, 2012'deki cumhurbaşkanı seçiminde yasa dışı finansman sağlamak suçundan 6 ayı ertelenmiş 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Etiketler : sarkozy hapis cezası Fransa
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