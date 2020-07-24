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24 Temmuz 2020 Cuma 15:51:00 - Güncelleme:24 Temmuz 2020 Cuma 15:51:00

Eski FARC militanı Ramirez Kolombiya Senatosunda İkinci Başkan Yardımcısı oldu

Kaynak: AA

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Kolombiya'da silah bırakan Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'nin (FARC) eski militanı Sandra Ramirez, "Kolombiya Senatosunda İkinci Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen ilk FARC savaşçısı" olarak ülke tarihine geçti.

Kolombiya Hükümetinin karşı çıkmasına rağmen Sandra Ramirez, muhalefetin desteğiyle Senatoda İkinci Başkan Yardımcısı olarak seçildi.

Hükümet ile FARC arasında Kasım 2016'da imzalanan barış anlaşmasından bu yana 200'den fazla eski FARC militanı öldürülürken, Ramirez’in Senatonun çoğunluğu tarafından onaylanması bu bağlamda örgütle "dayanışma mesajı" olarak yorumlandı.

"Farklılıkları inşa edebileceğimize inanan insanlar var"

Ramirez, yeni görevine ilişkin beklentilerini ve hükümetle devam eden barış süreciyle ilgili görüşlerini AA muhabirine anlattı.

Ramirez, "Havana Anlaşması sürecinde birçok zorluk yaşandı. Bu anlaşmanın uygulanır hale gelmesi için çalışacağız." dedi.

Barış sürecine yönelik daha önce yaptığı eleştirileriyle bilinen eski Kolombiya Devlet Başkanı Senatör Alvaro Uribe'nin kendisini tebrik etmesine değinen Ramirez, "Farklılıkları inşa edebileceğimizi inanan insanlar var, bu çok önemli." ifadesini kullandı.

Ramirez, kendisine ve eski FARC üyelerine yönelik suçlamaların Özel Barış Hukuku (JEP) Mahkemesinde çözülebileceğine inandığını vurgulayarak, "Biz, JEP'e karşı taahhütlerde bulunduk ve bunları yerine getirdik. JEP, bizden bir şey talep ettiğinde biz orada bulunduk." diye konuştu.

Savaşçı olarak deneyimlerinin, kendisini Senatodaki görevi için 20 Temmuz'da yemin etmeye hazırladığını savunan Ramirez, şunları kaydetti:

"Silahlı mücadelede, biz kadınların birtakım hakları ve görevleri vardı. Biz (FARC içinde) yüksek derecelerde olmadık ama kadınların özel ihtiyaçlarını düşünmeyi, politik olarak kendimizi şekillendirmeyi öğrendik. Bölgemize göz kulak olmamız ve toprağımızı korumamız gerekiyordu. İşte bu oluşum, bize yeni görevler üstlenmeyi sağladı."

"Önceliğim, barış için çalışmak olacak"

Ramirez, hiçbir kadının FARC'ın silahlı mücadelesinde sekreterliğin parçası olmadığına işaret ederek, örgüt üyelerinin yaklaşık yüzde 30'u kadınlardan oluşmasına rağmen az sayıda kadının silahlı gruplarda orta ve yüksek düzeyli liderlik konumlarında bulunduğunu söyledi.

Bugün FARC'ın en yüksek siyasi konseyi olan 14 üyeli Ulusal Siyasi Konseyde 4 kadının yer aldığını belirterek, ülkede şu anda Senatoda üst düzey bir konumunda olduğu için Havana Anlaşması'nın başarısı ve kadınların desteklenmesi için yasaları teşvik edeceklerinin altını çizdi.

Ramirez, "Temel önceliğim barış için çalışmak olacaktır. Kadınlar için ve barış anlaşmasının geniş kapsamlı başarıya ulaşması için yorulmadan çalışacağım." dedi.

Öte yndan, Kolombiya'nın birçok bölgesindeki şiddet olaylarında eski savaşçıların öldürülmesine değinen Ramirez, şiddetin seviyesini azaltacak "insani ve geniş kapsamlı bir güvenlik stratejisinin" gerekli olduğunu vurguladı.

Ramirez, "Bizler, çatışmanın siyasi olarak çözüme ulaşması için fikirlerimizi savunacağız çünkü savaş daha fazla kurban, yara ve ıstırap veriyor. Bu yüzden 'Savaşa artık hayır.' diyoruz." ifadesini kullandı.

Ramirez'in geçmişi ve FARC'a katılması

35 yılını FARC kamplarında geçiren 56 yaşındaki eski militan Ramirez, önceki ismi "Griselda Lobo Silva"yı değiştirerek bugünkü ismini aldı.

Senatör Ramirez, 1980'de ülkenin kuzeydoğusundaki Santander bölgesine bağlı Velez köyünde ailesinden 18 kardeşiyle "Casa Verde" kampı olarak bilinen FARC gerillalarına katıldı ve orada, Kolombiyalı yetkililerce en çok aranan kişilerden FARC'ın lideri, örgütteki adıyla "Manuel Marulanda Velez"le tanıştı.

Ramirez, Marulanda'nın 20 yılı aşkın sağ kolu olarak görüldü. Hatta Marulanda'nın 2008'de 78 yaşındayken kalp krizi geçirerek Ramirez'in kollarında öldüğü belirtiliyor.

Eski Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, barış sürecini başlattığında FARC'ın müzakere ekibinde yer alan Ramirez, barış anlaşması imzalanmasına rağmen bugün birçok Kolombiyalı tarafından elinde silah ve lastik botlarıyla çektirdiği fotoğraflarıyla hatırlanıyor.

Ramirez'in Senato görevine eleştiriler

Ramirez'in, Senatoda İkinci Başkan Yardımcısı olarak seçilmesine hem destek hem eleştiri geldi.

Eski Adalet Bakan Yardımcısı Rafael Nieto, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Ramirez'i eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

"Ramirez, sadece küçük yaştaki çocukların zorla silah altına alınmasını inkar etmekle kalmıyor, aynı zamanda FARC'ın çocuklara yönelik şiddetini de küçümsüyor. Ne pişmanlık ne adalet ne gerçek ne de zararı karşılama var. Sonra bize 'Neden bu düzmece anlaşmaya inanmıyorsunuz?' diye soruyorlar."

Eski Kolombiya Devlet Başkanı Senatör Uribe ise barış sürecine muhalif olmasına rağmen Ramirez'e destek vererek, "Havana Anlaşması metinlerine katılmıyorum ama Griselda Lobo'yu yeni görevinden ötürü tebrik ediyorum. Lobo, düşüncelerini tutarlı savunuyor." dedi.

Ramirez'i yeni süreçte önemli görevler bekliyor

20 Temmuz'da başlayan Ramirez'i önündeki süreçte, Havana'da üzerinde anlaşmaya varılan konular, devletin paramiliter gruplarla mücadelesi ve kapsamlı kırsal reform yasaları olmak üzere önemli görevler bekliyor.

Ramirez, ülkenin temel sorunlarına en iyi çözüm yolunu, Havana'da kabul edilen anlaşmanın Kolombiyalılarca desteklenmesi olarak görüyor. 

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