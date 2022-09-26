Yusuf el-Karadavi vefat etti

Dünya Müslüman Alimler Birliği, yaptığı yazılı açıklamayla Birliğin eski başkanı Mısırlı alim Karadavi'nin vefat haberini duyurdu.

Birliğin açıklamasında, "Ömrünü, İslam'ın hükümlerini açıklamaya adayan Dünya Müslüman Alimler Birliği'nin kurucu başkanı Yusuf el-Karadavi, Hakk'ın rahmetine kavuştu." ifadesine yer verildi.

Eylül 1926'da Mısır'da dünyaya gelen Karadavi, Kuran-ı Kerim hafızlığı ve dini eğitiminin ardından Ezher'de üniversite eğitimini tamamladı.

Karadavi, kurulduğu 2004 yılından 2018'e kadar Dünya Müslüman Alimler Birliği'nin başkanlığını yaptı.

Yusuf el-Karadavi, yıllardır Katar'da yaşıyordu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi'nin vefatı dolayısıyla oğlu Abdul Rahman Yusuf ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Abdul Rahman Yusuf ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Yusuf el-Karadavi'ye Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.

Merhum Yusuf el-Karadavi'nin hayatı boyunca Müslüman olarak nasıl yaşanması gerektiğinin en güzel örneğini sergilediğini ve inandığından taviz vermediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rabb'im cennetiyle müşerref kılsın, rahmetiyle merhamet eylesin." ifadesini kullandı.

Abdul Rahman Yusuf ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, gelecek hafta İstanbul'da da bir taziye programı organize edeceklerinin bilgisini verdi.