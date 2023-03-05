VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Sporun ruhuna aykırı provokatif girişimlere müsaade edilmeyecek"
AFAD'dan depremden etkilenen illerin acil yardım ödeneklerine ilişkin açıklama
Hatay'da afetzedelere su dağıtımı aralıksız sürüyor
Papağan dostuyla enkazda tanıştılar
Depremzede çocukların dünyasını renklendiriyor
İznik Gölü kuruyor! Çekilme korkutucu boyuta ulaştı
Mucize adası Bali'yi seviyoruz
Şanlıurfa'da 6 katlı bina yıkıldı!
Hayallere sanatsal dokunuş
Hürrem Erman bana babalık yaptı
iPhone 15'te butonlar dokunmatik olacak
Sahiplerine kavuşacakları günü bekliyorlar
İki ülkenin iyilik elçisi
Oscar dağıtacaklar
Tom Sizemore hayatını kaybetti
Billie Eilish: Sosyal medya kullanmıyorum
Keyfi yok
Gün birlik olma günü
Hırkanın geliri depremzedelere
1 milyon seyirciyle komedi rekoru
Gelişmiş ülkelerin 100 milyar dolarlık iklim finansmanı sözünü hatırlattı
Yunanistan'dan deprem bölgesi için yardımlar sürüyor
Bursaspor-Amedspor maçında açılan pankartlara ilişkin açıklama
Pakistan'da polis eski Başbakan Han'ı gözaltına almak için evine gitti
05 Mart 2023 Pazar 09:30:00 - Güncelleme:05 Mart 2023 Pazar 09:30:00

Eski Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, Trump ile olağanüstü ilişkisi olduğunu söyledi

Kaynak: AA

ABONE OL

Brezilya'nın eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, ABD'nin eski Başkanı Donald Trump ile ilişkisinin "tek kelimeyle olağanüstü olduğunu" ifade etti.

Brezilya'nın eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, ABD'nin Maryland eyaletinde Amerikan Muhafazakar Birliğinin geleneksel yıllık Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansında (CPAC 2023) konuşma yaptı.

Brezilya'da devlet başkanlığı yaptığı için Tanrı'ya şükrettiğini söyleyen Bolsonaro, henüz misyonunun bitmediğini hissettiğini söyledi.

Bolsonaro, ülkesinin doğal kaynaklardan zengin ancak gelişmemiş bir ülke olduğunu belirterek "Popülizm, komünizm ve yolsuzluk Brezilya'da siyasete her zaman hakim oldu." şeklinde konuştu.

Sosyalist Partinin bir üyesi tarafından 2018'de bıçaklandığını söyleyen Bolsonaro, "Brezilya'nın en çok sevilen bir önceki başkanıyım." dedi. Bolsonaro, kendi döneminde önemli icraatlar yaptıklarını kaydederek Kovid-19 aşı zorunluluğuna karşı çıktığını ve medyanın kendisine saldırdığını ancak kendisinin basın özgürlüğünü savunduğunu iddia etti.

Bolsonaro, 2022'de 2018'dekinden daha çok desteklendiğini öne sürerek "Sayıların neden tersini yansıttığını anlamıyorum." ifadesini kullandı. Muhafazakar değerleri savunduğunu söyleyen Bolsonaro, Brezilya'da özel mülkiyetin tehlike altında olduğunu ileri sürdü.

Bolsonaro, "Başkan Donald Trump ile ilişkimin tek kelimeyle olağanüstü olduğunu söylemek benim için elzemdir." dedi. Eski Brezilya Devlet Başkanı ayrıca "Ben Başkan olsaydım, Brezilya'da yakıt ikmali yapan İran gemileri sorununu yaşamayacağımızdan emin olabilirdiniz." ifadesini kullandı.

BREZİLYA'DAKİ OLAYLAR

Brezilya'da 30 Ekim 2022'de düzenlenen ikinci tur devlet başkanlığı seçiminde sol görüşlü Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, aşırı sağcı eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'yu koltuğundan etmişti.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Bolsonaro destekçileri önce ülkede günlerce süren otoyol kapatma eylemleri yapmış, ardından da ordu karargahları önünde düzenledikleri gösterilerde Silahlı Kuvvetleri Lula'nın devlet başkanlığı görevini devralmasına karşı müdahaleye çağırmıştı.

Brezilya'daki Kongre baskınını "kışkırttığı" suçlamasıyla soruşturma altında olan Bolsonaro'nun, ABD'nin Florida eyaletinde olduğu haberleri medyaya yansımıştı. Bolsonaro'nun göçmenlik avukatı Felipe Alexandre, 30 Aralık 2022'den bu yana ABD'de olan eski Devlet Başkanı'nın ülkede kalmaya devam etmek için vize başvurusu yaptığını doğrulamıştı.

Etiketler : abd brezilya donald trump jair bolsonaro

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX