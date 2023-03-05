Bolsonaro, Trump ile olağanüstü ilişkisi olduğunu söyledi

Eski Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, Trump ile olağanüstü ilişkisi olduğunu söyledi

Brezilya'nın eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, ABD'nin Maryland eyaletinde Amerikan Muhafazakar Birliğinin geleneksel yıllık Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansında (CPAC 2023) konuşma yaptı.

Brezilya'da devlet başkanlığı yaptığı için Tanrı'ya şükrettiğini söyleyen Bolsonaro, henüz misyonunun bitmediğini hissettiğini söyledi.

Bolsonaro, ülkesinin doğal kaynaklardan zengin ancak gelişmemiş bir ülke olduğunu belirterek "Popülizm, komünizm ve yolsuzluk Brezilya'da siyasete her zaman hakim oldu." şeklinde konuştu.

Sosyalist Partinin bir üyesi tarafından 2018'de bıçaklandığını söyleyen Bolsonaro, "Brezilya'nın en çok sevilen bir önceki başkanıyım." dedi. Bolsonaro, kendi döneminde önemli icraatlar yaptıklarını kaydederek Kovid-19 aşı zorunluluğuna karşı çıktığını ve medyanın kendisine saldırdığını ancak kendisinin basın özgürlüğünü savunduğunu iddia etti.

Bolsonaro, 2022'de 2018'dekinden daha çok desteklendiğini öne sürerek "Sayıların neden tersini yansıttığını anlamıyorum." ifadesini kullandı. Muhafazakar değerleri savunduğunu söyleyen Bolsonaro, Brezilya'da özel mülkiyetin tehlike altında olduğunu ileri sürdü.

Bolsonaro, "Başkan Donald Trump ile ilişkimin tek kelimeyle olağanüstü olduğunu söylemek benim için elzemdir." dedi. Eski Brezilya Devlet Başkanı ayrıca "Ben Başkan olsaydım, Brezilya'da yakıt ikmali yapan İran gemileri sorununu yaşamayacağımızdan emin olabilirdiniz." ifadesini kullandı.

BREZİLYA'DAKİ OLAYLAR



Brezilya'da 30 Ekim 2022'de düzenlenen ikinci tur devlet başkanlığı seçiminde sol görüşlü Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, aşırı sağcı eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'yu koltuğundan etmişti.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Bolsonaro destekçileri önce ülkede günlerce süren otoyol kapatma eylemleri yapmış, ardından da ordu karargahları önünde düzenledikleri gösterilerde Silahlı Kuvvetleri Lula'nın devlet başkanlığı görevini devralmasına karşı müdahaleye çağırmıştı.

Brezilya'daki Kongre baskınını "kışkırttığı" suçlamasıyla soruşturma altında olan Bolsonaro'nun, ABD'nin Florida eyaletinde olduğu haberleri medyaya yansımıştı. Bolsonaro'nun göçmenlik avukatı Felipe Alexandre, 30 Aralık 2022'den bu yana ABD'de olan eski Devlet Başkanı'nın ülkede kalmaya devam etmek için vize başvurusu yaptığını doğrulamıştı.