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18 Temmuz 2023 Salı 17:58:00 - Güncelleme:18 Temmuz 2023 Salı 17:58:00

Eski Başkan Trump: Gözaltına alınabilirim

Kaynak: AA

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Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2020 başkanlık seçimlerinin ardından 6 Ocak 2021'de meydana gelen Kongre olaylarıyla ilgili yürütülen soruşturmanın "hedefinde" olduğunu ve bu nedenle aleyhinde üçüncü kez iddianame hazırlanıp gözaltına alınabileceğini bildirdi.

Trump, konuya ilişkin kendi sosyal medya hesabı TruthSocial'da paylaşımda bulundu.

Eski ABD Başkanı, hakkında yürütülen "gizli belgeler" ve "6 Ocak Kongre baskını" soruşturmalarına özel yetkili uzman olarak atanan eski Başsavcı Jack Smith'in, bu kez de avukatlarına, 2020 başkanlık seçimlerinin ardından meydana gelen 6 Ocak Kongre baskını olaylarıyla ilgili Büyük Jüri'nin soruşturmasının "hedefi" olduğunu belirten bir mektup gönderdiğini aktardı.

Bu kapsamda 4 gün içinde Büyük Jüri'nin karşısına çıkması gerektiğinin ifade edildiğini belirten Trump, bunun genellikle "gözaltı ve aleyhine iddianame hazırlanması anlamına geldiğini" kaydetti.

Trump, paylaşımında, ABD Başkanı Joe Biden ve Adalet Bakanı Merrick Garland'a yüklenerek, Biden'ın, ülke kurumlarını kullanarak "bir numaralı siyasi rakibi" olan kendisi hakkında üçüncü bir iddianame ve gözaltı uygulaması için harekete geçtiğini ileri sürdü.

Kendisine yöneltilen suçlamalar ve hakkında yürütülen soruşturmaları "cadı avı" şeklinde nitelendiren Trump, bunun seçimlere müdahale olduğunu ve "hukukun tam anlamıyla siyasi bir silah" haline getirildiğini savundu.

Trump, "Bu, milletimiz için çok üzücü ve karanlık bir dönem." ifadesini kullandı.

KONGRE BASKINI

ABD'de aşırı sağcı gruplar ve eski ABD Başkanı Donald Trump destekçileri, 6 Ocak 2021'de, 3 Kasım 2020 seçimi sonuçlarının onaylanmasına ilişkin oturumun yapıldığı Kongre binasını basmıştı.

Şiddet olaylarına sahne olan baskında, 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetmişti.

TRUMP HAKKINDAKİ SORUŞTURMALAR

Trump hakkında yürütülen "gizli belgeler" ve "6 Ocak Kongre baskını" soruşturmalarına, özel yetkili uzman olarak atanan eski Başsavcı Jack Smith, 9 Haziran'da duyurduğu 49 sayfalık iddianamede, Trump'ı, Beyaz Saray'daki görevinden ayrılırken gizli belgeleri yanında götürmek ve bununla ilgili federal incelemeleri engellemekle suçlamıştı.

İddianame üzerine 13 Haziran'da Miami'de hakim karşısına çıkan ve "federal soruşturma kapsamında 2. kez hakim karşısına çıkan ilk eski başkan" olarak tarihe geçen Trump, burada, hakkındaki 37 ayrı suçlamayı da reddetmişti.

Trump, daha önce de 2016 başkanlık seçimleri sırasında bir kadına "sus payı" ödediğine ilişkin suçlamalar nedeniyle 4 Nisan'da New York'ta hakim karşısına çıkmıştı.

Etiketler : Donald Trump 2020 başkanlık seçimleri Kongre olayları
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