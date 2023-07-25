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25 Temmuz 2023 Salı 18:56:00 - Güncelleme:25 Temmuz 2023 Salı 18:56:00

Eski Başkan Obama'nın aşçısıydı: Ölüm nedeni belli oldu

Kaynak: AA

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Eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde Beyaz Saray'da aşçı yardımcısı olarak çalışan ve daha sonra Obama ailesine hizmet veren Tafari Campbell, kürek sörfü yaparken hayatını kaybetti. Bir görgü tanığı, Campbell'in kürek sörfü yaparken suya düştüğünü ve yüzeyde kalmak için mücadele ederken boğulduğunu açıkladı.

NBC News'in haberine göre, Massachusetts eyalet polisinden yapılan açıklamada, Campbell'in, Obama ailesinin eyaletin Martha's Vineyard Adası'ndaki konutu yakınlarında kürek sörfü yaparken hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada, 23 Temmuz'da akşam saatlerinde kaybolduğu belirtilen 45 yaşındaki Campbell'in cansız bedeninin, dalgıçlar tarafından kürek sörfü yaptığı gölün kıyısından yaklaşık 30 metre uzakta, 2,5 metre derinlikte bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Campbell'in kürek sörfü yaparken suya düştüğünü ve yüzeyde kalmak için mücadele ederken boğulduğunu gören bir tanığın ihbarda bulunduğu ifade edilen açıklamada, ihbarın ardından polisin bölgeye intikal ettiği belirtildi.

Obama ve eşi, olayın ardından yaptıkları yazılı açıklamada, Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra Obama ailesi için çalışmaya başlayan Campbell'ı "ailenin sevilen bir parçası" olarak nitelendirdi.

Campbell'in, "yaratıcı bir şef" olduğunu ve kendisini sıcakkanlı, eğlenceli ve olağanüstü kibar bir insan olarak tanıdıklarını belirten çift, bu acı kayıptan dolayı derin üzüntü duyduklarını ifade etti.

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