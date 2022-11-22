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22 Kasım 2022 Salı 08:40:00 - Güncelleme:22 Kasım 2022 Salı 08:40:00

Eski Almanya Başbakanı Schröder'den çarpıcı sözler: Krizi Türkiye çözer!

Kaynak: Sabah

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12. Türkiye Enerji Zirvesi'nde konuşan Eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder Avrupa'nın içine düştüğü ekonomik kriz konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Avrupa'nın derin bir enerji krizinde olduğunu ve bu sıkıntıyı ancak Türkiye'nin çözebileceğini ifade etti.

12. Türkiye Enerji Zirvesi'nde konuşan Eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaşın dünya enerji fiyatlarında olumsuz etkilerine dikkat çekerek, Türkiye'nin tahıl koridorunda olduğu gibi savaşın bitirilmesine ilişkin müzakerelerde de etkin rol alabileceğini söyledi.

Sabah'ta yer alan habere göre: Schröder, "Tahıl ihracatında yaşanan sıkıntılar ve dünyadaki en yoksul sayılabilecek segmentlerde yaşanabilecek sıkıntıları önem arz etmekte. Türkiye ve özellikle de Başkan Recep Tayyip Erdoğan, uzun yıllardır bu konuda elinden gelenin en iyisi yapmakta. Bu çabalar da uluslararası arenada takdir edilmekte.

Özellikle Türkiye ve Cumhurbaşkanı bu anlamda çok büyük bir rol oynadı. Her iki tarafın da güvenini kazanarak özellikle de uluslararası diplomasinin de güvenini ve takdirini kazandı. Gıda sorunu ile ilgili yapılan bu çalışmanın müzakereleri başlatma, savaşı sonlandırma noktasında çok iyi bir örnek olacağını düşünüyorum" dedi.

AVRUPA ENERJİ KRİZİNDE

"Sizlere memleketimden bir örnek vermem gerekirse şu anda bu yaz gazın spot piyasalardaki fiyatı megavat başına 200 avroyu geçti. Toptan pazarına baktığınız zaman da krizden önce çok uzun bir süre 20-30 avro arasındayken çok ciddi artışlar oldu.

Almanya ve Avrupa'da birçok firma, bu tarz muazzam fiyat artışları ile karşı karşıya kaldı. Bunun yanı sıra evlerde de aynı şekilde kilovatsaat başına 5 cent ya da 6 centten ziyade artık 20 cent'lere kadar çıkan bir rakam görmekteyiz" diye konuştu.

TÜRKİYE ÖNEMLİ BİR ROL OYNAYACAK

"Türkiye hiç şüphe yok ki Avrupa gaz tedarikinin çeşitlendirilmesi noktasında vazgeçilmez bir rol oynamakta. Doğalgazın Avrupa'ya Azerbaycan üzerinden getirilmesi noktasında da çok büyük bir ölçekte Trans Adriyatik Boru Hattı üzerinden getirilmesi noktasında da 2020'den beri bir çalışma var.

Dolayısıyla da bu anlamda gerekli olan boru hattı kapasitesinin arttırılması Türkiye'nin de bir enerji merkezi olarak rolünü güçlendirme noktasında çok önemli olacaktır" diye konuştu.

Etiketler : Türkiye Avrupa gaz Azerbaycan
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