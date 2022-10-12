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12 Ekim 2022 Çarşamba 17:00:00 - Güncelleme:12 Ekim 2022 Çarşamba 17:00:00

Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton: ABD, Putin'e suikast düzenleyebilir

Kaynak: Yeni Şafak

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Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, nükleer silah kullanılması durumunda ABD'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e suikast düzenleyebileceğini iddia etti. Bolton, "Birinin ABD'ye tehdit oluşturduğuna karar verdiğimizde ne olduğunu İran'daki Kasım Süleymani'ye sorabilirsiniz." ifadesinde bulundu.

Eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde görev yapmış bir Cumhuriyetçi olan eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Birleşik Krallık radyo kanalı LBC News'de Andrew Marr'la yaptığı röportaj sırasında çok çarpıcı iddialar dile getirdi.

Bolton, Rusya'nın Ukrayna'yla çatışmasında nükleer silah kullanması halinde ABD'nin Putin'e suikast düzenleyebileceğini öne sürdü.

ABD'nin eski Birleşmiş Milletler Büyükelçisi, Rus liderin "ertesi gün olmasa da... sorumlu tutulacağını" anlaması gerektiğini söyledi.

Marr'ın, ABD'nin Putin gibi bir dünya liderini ortadan kaldırma kapasitesine sahip olup olmadığını sorması üzerine Bolton şu yorumları yaptı:

"Onu yakalayamayacağımıza katılmıyorum ve bence o da bunu biliyor. Birinin ABD'ye tehdit oluşturduğuna karar verdiğimizde ne olduğunu İran'daki Kasım Süleymani'ye sorabilirsiniz."

İran Devrim Muhafızları Ordusu Generali Süleymani, görevden ayrılan Trump yönetiminin emriyle Ocak 2020'de ABD'nin düzenlediği drone saldırısında öldürülmüştü.

İran güçleri daha sonra bölgedeki ABD mevzilerine yönelik balistik füze saldırılarıyla karşılık vermişti ama bu saldırılarda herhangi bir ABD askeri ölmemişti.

Süleymani'nin ölümünden sonra beş gün boyunca, Trump füze saldırılarının ardından İran'ın görünürde "geri adım atmasını" gerekçe göstererek gerilimi tırmandırma tehditlerini geri çekene kadar bir dizi kısasa kısas saldırı ve tehdit devam etmişti.

Etiketler : putin suikast abd John Bolton
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