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Eski ABD Başkanı Trump seçildiğinde ideolojik grupların ülkeye girişini yasaklayacağını söyledi
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28 Haziran 2023 Çarşamba 12:16:00 - Güncelleme:28 Haziran 2023 Çarşamba 12:16:00

Eski ABD Başkanı Trump seçildiğinde ideolojik grupların ülkeye girişini yasaklayacağını söyledi

Kaynak: AA

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Eski ABD Devlet Başkanı Donald Trump, seçilmesi halinde "komünist" ve "Marksist" ideolojik grupların, ülkeye girişini engelleyeceğini duyurdu.

Trump, İnanç ve Özgürlük Koalisyonu'nun, Washington'daki konferansında yaptığı konuşmada, "Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası'nın 212 (f) maddesini" kullanarak, komünist ve Marksist ideolojik grupların ülkeye girişini engelleyeceğini kaydetti.

ABD'ye gelenlerin "ülkeyi sevmesi" gerektiğini belirten Trump, ideolojik grupları ülkeden uzak tutacaklarını dile getirdi.

Donald Trump, ABD'de yaşayan komünist ve Marksistlere yönelik kısıtlayıcı "yeni bir yasa" olması gerektiğini savundu.

Washington DC merkezli bir düşünce kuruluşu olan Göçmenlik Çalışmaları Merkezi üyesi Andrew Arthur, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, halihazırda ABD göçmenlik yasasının Komünist Parti üyesi kişilerin vatandaşlık veya yeşil kart sahibi olmasını yasakladığını belirtti.

Arthur, Trump'ın konuşmasında atıf yaptığı Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası'nın 212 (f) maddesinin ayrıntılarına değinerek, komünist ve Marksistlerin ülkeye girişlerinin engellenmesi için maddedeki "ABD'nin çıkarlarına zarar verecekse" ifadesinden yola çıkılmak istendiğini aktardı.

Etiketler : Trump Washington DC Göçmenlik Çalışmaları Merkezi üyesi
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