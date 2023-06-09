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09 Haziran 2023 Cuma 21:30:00 - Güncelleme:09 Haziran 2023 Cuma 21:30:00

Eski ABD Başkanı Trump hakkındaki "gizli belgeler"e ilişkin dava dosyası kamuya açıklandı

Kaynak: AA

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Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida'da bulunan malikanesinden çıkan "gizli belgeler" soruşturması kapsamındaki dava dosyası kamuya açıklandı.

Florida Bölge Mahkemesinin, Trump'a yönelik "gizli belgeler" ile ilgili kamuya açıklanan 49 sayfalık dava dosyasında, Trump'a karşı aralarında "ulusal savunma bilgilerinin kasıtlı olarak saklanması" dahil 37 suçlama yöneltildi.

Trump'a yönelik iddianamede, ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) bir askeri operasyonla ilgili gizli haritayı da içeren "saldırı planını" ve ABD ile yabancı ülkelerin savunma ve silah kabiliyetlerine ilişkin ayrıntılar içeren belgeleri paylaşmak gibi maddeler yer alıyor.

Dosyada, Trump'ın yardımcısı Walt Nauta'ya da yanlış beyan vermek ve komplo kurmak gibi farklı suçlamalar yöneltildi.

TRUMP, ALEYHİNDE İDDİANAME HAZIRLANDIĞINI DUYURMUŞTU

Trump, dün akşam kendi sosyal medya sitesi TruthSocial'da yaptığı paylaşımda, "gizli belgeler" ile ilgili hakkında iddianame hazırlandığını duyurmuştu.

Gelecek hafta salı günü yerel saatle 15.00'te Miami'deki federal adliyeye çağrıldığını belirten Trump, "Ülkemizin tarihindeki herhangi bir görevdeki başkandan çok daha fazla oy alan ve şu anda 2024 başkanlık seçimleri için yapılan anketlerde hem Demokrat hem de diğer tüm adaylardan açık ara önde olan eski bir ABD Başkanının başına böyle bir şeyin gelebileceğini asla düşünmemiştim. Ben masum bir adamım." ifadelerini kullanmıştı.

MALİKANESİNDEN ÇIKAN GİZLİ BELGELER

Trump'ın Florida'daki evi, 8 Ağustos 2022 sabahında "gizli belgeler" soruşturması için FBI ajanları tarafından basılarak aranmıştı.

Baskını ve hakkında devam eden soruşturmaları "siyasi" olarak niteleyen Trump, özellikle Mar-a-Lago'dan alınan belgelerin "bağımsız bir hakem veya özel bir hakim" tarafından incelenmesi talebinde bulunmuştu.

Trump hakkında yürütülen "gizli belgeler" ve "6 Ocak Kongre baskını" soruşturmalarına, özel yetkili uzman olarak atanan eski başsavcı Jack Smith başkanlık ediyor.

Donald Trump, 4 Nisan'da, 2016 başkanlık seçimleri sırasında bir kadına "sus payı" ödediği yönünde kendine yöneltilen cezai suçlamalar kapsamında Manhattan Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkmıştı. Trump, hakkındaki suçlamaları reddetmişti.

Etiketler : abd donald trump gizli belgeler
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