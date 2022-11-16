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16 Kasım 2022 Çarşamba 07:58:00 - Güncelleme:16 Kasım 2022 Çarşamba 07:58:00

Eski ABD Başkanı Trump, adaylığını açıkladı

Kaynak: AA

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Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2024 Başkanlık seçimleri için adaylığını ilan etti.

ABD'nin 45. Başkanı Donald Trump yeniden ABD Başkanı olmak için aday olacağını açıkladı.

Florida'nın Palm Beach şehrindeki Mar-a-Lago malikanesinde yerel saat ile 21.00'de kameraların karşısına geçen Trump, "Amerika'nın geri dönüşü şimdi başlıyor." diyerek başladığı konuşmasında, iki yıl önce görevi, ABD'yi altın çağına hazır bir halde bıraktığını savundu.

İktidarı döneminde ekonominin tarihte görülmemiş bir şekilde iyileştiğini, dış politikada Çin, Rusya, İran ve Kuzey Kore'nin ABD'ye, özellikle de kendisine saygı duyduğunu öne süren Trump, şunları kaydetti:

"Uzun zamandır, on yıllardır savaşın olmadığı bir dönem, bunu o kadar uzun bir süredir başaran ilk başkandım. Dünya barış içindeydi. Amerika gelişiyordu ve ülkemiz muhteşem bir gelecek yolunda ilerliyordu. Çünkü Amerikan halkına büyük sözler verdim ve diğer başkanların aksine sözlerimi tuttum. Bizim liderliğimizde, biz büyük ve şanlı bir millettik. Bu, uzun zamandır duymadığınız bir şeydi."

- "ABD BAŞKANLIĞINA ADAYLIĞIMI AÇIKLIYORUM"

Trump, Joe Biden yönetimi altında ise ülkenin düşüşe geçtiğini öne sürerek, "Milyonlarca Amerikalı için Joe Biden yönetimindeki son iki yıl, acı, zorluk, kaygı ve umutsuzlukla dolu bir dönem oldu. ABD küçük düşürüldü, utandırıldı, zayıflatıldı." şeklinde konuştu.

"Başkan olsaydım Ukrayna (krizi) asla olmazdı" diyen Trump, Biden'ın dış politikasına yönelik sert eleştirilerde bulundu.

Trump, "Ama biz bu gece bunun böyle olması gerekmediğini ilan etmek için buradayız. İki yıl önce büyük bir millettik ve yakında yine büyük bir millet olacağız. Amerika'nın çöküşü, Biden ve hükümetimizi yerle bir eden radikal sol kaçıklar tarafından bize dayatılıyor. Bu düşüş bir kader değil." ifadelerini kullandı.

8 Kasım ara seçimlerinde Cumhuriyetçi Partiye yönelik daha fazla başarı gösteremediği yönündeki eleştirilerin çoğunun haklı olduğunu belirten Trump, ancak ülkenin içinden geçtiği zorluğun 2024 Başkanlık seçimlerine kadar çok daha kötü olacağını ve bunun da daha net anlaşılacağını savundu.

Trump, ara seçimlerde destek verdiği adayların 232'sinin kazandığını, sadece 22'sinin kaybettiğini fakat bunu medyanın haber yapmadığını öne sürdü.

Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçilerin kontrolü ele geçirdiğini hatırlatan ve bunun Amerikan rüyasını kurtarma mücadelesinin sadece başlangıcı olduğunu söyleyen Trump, "Amerika'yı yeniden büyük ve şanlı yapmak için bu gece ABD Başkanlığına adaylığımı açıklıyorum." dedi.

Trump, 2024'teki seçimlere kadar hiç kimsenin görmediği kadar çok mücadele edeceğini belirterek, "Adaylığımı koydum çünkü dünyanın, bu ulusun gerçek ihtişamını henüz görmediğine inanıyorum. İster inanın ister inanmayın, o zirveye daha ulaşmadık." diye konuştu.

Ülkeyi yıkmaya çalışan aşırı sol Demokratları yeneceklerini söyleyen Trump, Amerika'yı tekrar zengin, güçlü, büyük ve güvenli yapmak için bütün vatanseverlerin desteğine ve birliğine ihtiyacı olduğunu kaydetti.

Trump'ın bir saatten fazla süren konuşmasını birçok medya kuruluşu canlı verirken, duyurunun yapıldığı salonda da kalabalık bir davetli grubu yer aldı.

Etiketler : Donald Trump Amerikan rüyası ABD
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