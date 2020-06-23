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23 Haziran 2020 Salı 00:53:00 - Güncelleme:23 Haziran 2020 Salı 00:53:00

Eski ABD Başkanı Roosevelt'in heykeli kaldırılıyor

Kaynak: AA

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New York'un ünlü müzelerinden Amerikan Doğa Tarihi Müzesi önünde bulunan eski ABD Başkanı Theodore Roosevelt'in bronz heykeli kaldırılacak.

Müze yönetimi ve binanın sahibi New York Belediyesince yapılan açıklamada, 26. ABD Başkanı Roosevelt’in heykelinin, siyahilere ve yerlilere karşı ırkçı ve üstünlük taslayan nitelik taşıdığı gerekçesiyle kaldırılmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, heykelin kaldırılması teklifinin müze yetkililerinden geldiğini söyleyerek, “Belediye, müzenin bu talebini destekliyor. Bu problemli heykeli kaldırmak için doğru zamanda doğru bir karar" sözleri kullandı.

Müzeden yapılan yazılı açıklamada da kararın, Roosevelt’in başkanlığına yönelik tavır olmadığına dikkat çekilerek, ırksal hiyerarşiyi anlatan heykelin uzun süredir müze yönetimi ve üyelerini rahatsız ettiği belirtildi.

1940'ta dikilen ve Roosevelt’i at üstünde tasvir eden heykeldeki sağ üzenginin yanında yürüyen yerli bir Amerikalı ve sol tarafında da bir siyahi bulunuyor

IRKÇI HEYKELLER DE HEDEF ALINDI

25 Mayıs'ta Minneapolis’te siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinden sonra ülke genelinde başlayan protestolarda, ABD tarihinde köleliği ve ırkçılığı sembolize eden figürlerin meydanlardaki heykelleri de hedef alınmıştı.

Geçen hafta da New Jersey’deki Monmouth Üniversitesi yönetimi, kampüste bulunan ABD’nin 28. Başkanı Woodrow Wilson’un heykelini kaldırma kararı aldıklarını duyurmuştu.

Açıklamada, Wilson'un, ırk ayrımcılığını "faydalı" olarak gördüğüne ve siyahilerin “mutlu ve daha iyi bakıldıklarını” savunarak köleleştirilmesini desteklediğine dikkat çekilmişti.

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