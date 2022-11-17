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17 Kasım 2022 Perşembe 14:30:00 - Güncelleme:17 Kasım 2022 Perşembe 14:30:00

Eski ABD Başkan Yardımcısı Pence, ABD seçmeninin yeni bir gidişat istediğini belirtti

Kaynak: AA

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Eski ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, 2024'teki Başkanlık seçimlerine ilişkin, seçmenlerin daha az tartışmaların olduğu ve yeni bir gidişat istediğini vurguladı.

Eski ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Associated Press'e verdiği röportajda, 2024'te yapılması planlanan Başkanlık seçimlerini değerlendirdi.

"2024'te daha iyi seçimlerimiz olacağına inanıyorum." diyen Pence, Cumhuriyetçi temel seçmenin makul bir seçim yapacağına inandığını belirtti.

Pence, ailesiyle bir araya gelerek, gelecek günlerde üstlenebilecekleri rolün neler olabileceğine dair konuşacaklarını söyledi.

6 Ocak 2021 Kongre Baskını olayları üzerine arasının açıldığı eski patronu Donald Trump dönemine değinen Pence, oy pusulasında çıkan ilk isim kendisi olsaydı geliştireceği başkanlık tarzının bu olmayacağını belirtti.

Pence, "Ancak bu onun başkanlığıydı ve ben onu desteklemek ve yardımcı olmak için oradaydım. Ocak 2021'deki o vahim güne kadar tam da bunu yapmak istedim." dedi.

Eski Başkan Trump'ın, 2024'teki Başkanlık seçimleri için adaylığını resmen duyurduğu açıklamasının tamamını izlemediğini kaydeden Pence, seçmenlerin daha az tartışmaların olduğu ve yeni bir gidişat istediğini vurguladı.

Başkanların yeniden seçilebilme hakkı olduğunu dile getiren Pence, Trump'ın ara seçim adaylarıyla seçim kampanyasına çıkmasının ardından, Amerikanların, ülkeyi idealler etrafında bir araya getirebilecek yeni bir liderlik arayışında olduğuna içtenlikle inandığını belirtti.

Pence, yeni liderliği, "Bizim de hizmette olduğumuz yıllarda yaptığımız gibi politikalar geliştirmenin yanı sıra Amerikan halkının her gün birbirine gösterdiği içtenlik ve sorumluluğu yansıtacak bir liderlik" olarak nitelendirdi.

Amerikan halkının karşılaştığı zorluklara ve bunların çözümüne odaklanan adayların oldukça iyi iş çıkardığını söyleyen Pence, ancak hala 2020 seçim sonuçlarını sorgulayanların "o kadar da iyi yapmadığını" belirtti.

Eski Başkan Yardımcısı Pence, 14 Kasım'da ABC'ye verdiği mülakatta, Trump'ın 6 Ocak baskınıyla ilgili o günlerde aleyhine attığı "seçimleri reddedecek cesareti olmadığı" yönündeki paylaşım konusunda, "Bu beni öfkelendirdi ancak yanımda duran kızıma dönerek 'Yasayı delmek değil onu üstün tutmak cesaret ister.' dedim." ifadesini kullanmıştı. Pence, Trump'ın baskın hakkındaki sözleri konusunda, "Başkanın sözleri pervasızdı. Sorunun bir parçası olmaya karar verdiği açıktı." şeklinde konuşmuştu.

Siyasi gözlemciler, Pence'in ABC'ye verdiği beyanları, Trump ve 6 Ocak Kongre Baskını konusunda şimdiye kadar yaptığı en güçlü sözler olarak değerlendiriyor.

2020 Başkanlık seçimlerinde "sahtekarlık" yapıldığı yönündeki iddiaları ve 6 Ocak Kongre Baskını olayları üzerine Trump ile arası açılan Pence'in, 2024 ABD Başkanlık seçimlerine aday olmayı düşündüğü ve Trump'ın seçmen tabanını karşısına almamak için onu kamuoyu önünde eleştirmekten kaçındığı yorumları yapılıyordu.

Bu arada, Pence'in 6 Ocak Kongre Baskını günlerini de kapsayan "Tanrım Bana Yardım Et" başlıklı hatıra kitabı 15 Kasım'da piyasaya çıkmıştı.

Etiketler : abd mike pence başkanlık seçimi
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