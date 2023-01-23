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23 Ocak 2023 Pazartesi 17:10:00 - Güncelleme:23 Ocak 2023 Pazartesi 17:10:00

Esed rejimi, Tel Rıfat çevresine askeri takviye gönderdi

Kaynak: AA

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Beşşar Esed rejimi güçleri, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG işgalinde bulunan Tel Rıfat ilçesinin çevresindeki askeri noktalarına takviye gönderdi.

Esed rejimi ordusu birlikleri, ülkenin kuzeyinde yer alan Halep'teki Ramuse Topçu Okulu ile Kuveyris Askeri Havalimanı üzerinden Tel Rıfat çevresindeki 3 bölgeye yeni sevkiyat gerçekleştirdi.

Askeri sevkiyatlar, Tel Rıfat'ın güneyindeki Kefer Nasıh, Miskan ve Misrat el-Han bölgelerindeki rejim noktalarına dün ulaştı.

Rejim ordusundan yaklaşık 3 bin silahlı unsurun bulunduğu sevkiyatlarda çok namlulu roketatar, zırhlı araçlar ve 6 tank yer aldı.

Rejim güçleri, PKK/YPG'li teröristlerin işgalinde bulunan Tel Rıfat yakınlarındaki noktalarına 1 Aralık 2022'den itibaren sevkiyatlarını yoğunlaştırmıştı.

Tel Rıfat ilçe merkezi, Türkiye sınırına 18 kilometre mesafede bulunuyor.

Etiketler : beşşar esed esed rejimi tel rıfat askeri takviye
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