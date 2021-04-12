Katil Esed'in kimsayal silah kullandığı ortaya çıktı

12 Nisan 2021 Pazartesi 15:53:00 - Güncelleme:12 Nisan 2021 Pazartesi 15:53:00
Esed rejimi güçlerinin 2018'de Serakip'te kimyasal silah kullandığı ortaya çıktı
Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü: Suriye'de Esed rejimi güçleri 2018'de Serakip'te kimyasal silah kullandı.
Esed rejimi güçlerinin 2018'de Serakip'te kimyasal silah kullandığı ortaya çıktı.
Gelen son dakika haberine göre, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü, 'Suriye'de Esad rejimi güçleri 2018'de Serakip'te kimyasal silah kullandı' açıklamasında bulundu.