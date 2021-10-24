Kolombiya'da Escobar'dan sonra en büyük uyuşturucu operasyonu

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24 Ekim 2021 Pazar 09:57:00 - Güncelleme:24 Ekim 2021 Pazar 09:57:00

Escobar'dan bu yana örgüt elebaşlarına vurulmuş en büyük darbe! Korkulan isim yakalandı

Kaynak: AA

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Kolombiya'nın en çok aranan uyuşturucu kaçakçısı "Otoniel" lakaplı Dairo Antonio Usuga, örgüt elebaşı yakalandı. Operasyonun Escobar'dan bu yana örgüt elebaşlarına vurulmuş en büyük darbe olduğu belirtildi.

Kolombiya'da en çok aranan uyuşturucu kaçakçılarından "Otoniel" lakaplı Dairo Antonio Usuga, asker ve polisin ortak operasyonuyla gözaltına alındı.

Ülkenin kuzeybatısındaki Necocli kasabasında, "Osiris" adı verilen operasyonda ele geçirilen Clan del Golfo örgütünün elebaşı Otoniel, askerler tarafından helikopterle götürüldü.

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, Otoniel'in yakalanmasının, 2 Aralık 1993'te ölü ele geçirilen uyuşturucu baronu Pablo Escobar'dan bu yana örgüt elebaşlarına vurulmuş en büyük darbe olduğunu açıkladı.

Suç örgütü Clan del Golfo üyelerine seslenen Duque, "Bu örgüte bağlı olanlara sesleniyorum. Aksi takdirde başınıza gelecek olan şey bellidir. Hemen adalete teslim olun, hukukun gücü her şeyin üstündedir. " ifadesini kullandı.

Duque, Otoniel'in dünyanın en çok korkulan uyuşturucu kaçakçısı olduğuna dikkati çekerek, "Polislerin, askerlerin, sosyal liderlerin katili ve aynı zamanda genç yaştakilerin silah altına alınmasının sorumlusu olan kişidir. Güvenlik güçlerinin titiz ve müşterek operasyonuyla yakalandı." dedi.

- YAKALANMASI İÇİN BÜYÜK ÖDÜL KONULMUŞTU

Otoniel'in onlarca cinayet, adam kaçırma, suç örgütü kurma, uyuşturucu kaçakçılığı dahil 120 suçtan yargılanacağı kaydedildi.

Asker ve polis tarafından uzun süredir aranan Otoniel için 800 bin dolar ödül konulmuştu.

ABD'nin, dünyanın en tehlikeli uyuşturucu kaçakçıları arasında gösterdiği Otoniel, bu ülkeye tonlarca kokain göndermekle de suçlanıyordu.

Otoniel, 2012'de operasyonda güvenlik güçlerince öldürülen kardeşi Juan de Dios'un yerine suç örgütünün başına geçmişti.

Etiketler : Otoniel Dairo Antonio Usuga Kolombiya
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